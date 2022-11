T20 WC Semifinal Teams, schedule, LIVE Streaming: सेमीफाइनल फिक्स, कब कौन टीम किससे और कहां भिड़ेगी, जानें सबकुछ

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) सेमीफाइनल की 4 टीमें तय हो गई है. भारत ने ग्रुप दो में टॉप पर रहते हुए अंतिम चार में एंट्री मारी है जबकि पाकिस्तान ने दूसरे नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. टीम इंडिया (Team India) ने सुपर 12 के आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को 71 रन से हराकर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के इतिहास में चौथी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है. पहले ग्रुप से न्यूजीलैंड ने प्वॉइंट टेबल में पहले नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है.

टी20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान (NZ vs PAK) की टीमों के बीच 9 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच होगा जो 10 नवंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट (India vs England Semi Final Live Telecast Streaming ) दोपहर 1:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

सेमीफाइनल के लिए रखा गया है रिजर्व डे

दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमों के बीच 13 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. फाइनल मुकाबला एक लाख दर्शकों की क्षमता वाले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में यदि बारिश खलल डालती है तो इसके लिए रिजर्व डे भी रखा गया है. यानी मैच अगले दिन भी खेला जा सकता है. उपरोक्त मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग Disney+Hotstar पर देख सकते हैं.

भारत का आंकड़ों में पलड़ा भारी

भारत और इंग्लैंड की टीमें टी20 विश्व कप में अभी तक तीन बार भिड़ी हैं. टीम इंडिया को दो मैचों में जीत मिली है जबकि एक मैच में इंग्लैंड विजयी रहा है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल दोनों टीमों का आमना सामना 22 बार हुआ है जहां भारत ने 12 और इंग्लैंड ने 10 मैच जीते हैं. कुल मिलाकर आंकड़ों में देखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.

