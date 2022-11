VIDEO: शाहीन अफरीदी ने जोश में 2 साथी खिलाड़ियों को उठाया उपर, वायरल हुए वीडियो

नई दिल्ली: पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है. मेन इन ग्रीन ने कीवी टीम पर चेज करते हुए आसान सी जीत दर्ज की. फाइनल में पहुंचने के साथ पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह रही की टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) फॉर्म में लौट आए हैं. उन्होंने टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में पहला अर्धशतक जड़ा. इस जीत के बाद पाकिस्तान की पूरी टीम ग्राउंड पर जश्न मनाती दिखी. तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने जीत के बाद अपने टीम के 2 खिलाड़ियों को ही उठा लिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

जीत के बाद सेलिब्रेशन के दौरान शाहीन अफरीदी ने अपने 2 खिलाड़ियों को एक साथ उठा लिया. वीडियो को ट्विटर पर एक फैन द्वारा शेयर किया गया है. जिसे हजारों की संख्या में लाइक्स मिले हैं. साथ ही पोस्ट को 1000 से ज्यादा बार रीट्वीट भी किया जा चुका है.

SHAHEEN BEING SO HAPPY HE LIFTED THEM BOTH pic.twitter.com/VhS2UVlzMk

— adi ✨ || haris rauf cheerleader (@notanotheradi) November 9, 2022