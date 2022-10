T20 WC 2022: चोट ने बढ़ाई श्रीलंका की चिंता, बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया भेजने का किया ऐलान

नई दिल्ली: टी20 विश्व कप 2022 (T20 World Cup 2022) की शुरुआत हुए करीब 10 दिन हो गए हैं. इस बीच श्रीलंकाई टीम के कुछ खिलाड़ियों को चोट का सामना करना पड़ा है. श्रीलंकन पेसर दुष्मंता चमिरा (Dushmantha Chamira) पिछले हफ्ते नीदरलैंड के खिलाफ चोटिल हो गए थे. जिसके बाद वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मुकाबले में तेज गेंदबाज बिनुरा फर्नांडो (Binura Fernando) भी चोटिल हो गए. ऑस्ट्रेलिया में कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद बोर्ड ने तीन अतिरिक्त खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला लिया है.

इस खबर की पुष्टि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने की है. बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया है कि श्रीलंका क्रिकेट ने तीन अतिरिक्त खिलाड़ियों को बैकअप के रूप ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला लिया है. श्रीलंका क्रिकेट ने बल्लेबाज निरोशन डिकवेला, गेंदबाज असिता फर्नांडो और माथीशा पथिराना को ऑस्ट्रेलिया भेजने का निर्णय लिया है. यह तीनों खिलाड़ी बैकअप खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल होंगे. अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह इन खिलाड़ियों को दी जा सकती है.

T20 world cup 2022: रोहित शर्मा को पूर्व कप्तान ने बताया डेथ ओवर का प्लान, किस गेंदबाज को मिले कितने ओवर

🚨 SLC has decided to send 3 additional players to Australia to remain as backups in the event of any replacements.

Niroshan Dickwella, Asitha Fernando, & Matheesa Pathirana will be sent along with Tim McCaskill, Head of the High Performance Center of the SLC.#T20WorldCup pic.twitter.com/mGWpZK4x8f

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 26, 2022