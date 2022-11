India vs Zimbabwe: सूर्यकुमार यादव मेलबर्न ग्राउंड पर बने 'नटराजन', बोले- मेरा प्लान क्लियर था कि हमें...

मेलबर्न. दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और लोकेश राहुल के अर्धशतक के बाद रविचंद्रन अश्विन की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के अपने अंतिम मैच में जिंबाब्वे को 71 रन से हराकर ग्रुप दो में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में शान से एंट्री मारी, जहां उसकी भिड़ंत ग्रुप 1 की दूसरे नंबर की टीम इंग्लैंड से होगी. भारत के 187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिंबाब्वे ने अश्विन, मोहम्मद शमी और हार्दिक पंड्या की धारदार गेंदबाजी के सामने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 17.2 ओवर में 115 रन पर ढेर हो गई.

भारत ने सूर्यकुमार की 24 गेंद में चार छक्कों और छह चौकों से नाबाद 61 रन की पारी से पांच विकेट पर 186 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज राहुल ने भी 35 गेंद में तीन छक्कों और इतने ही चौकों से 51 रन की पारी खेली. मैच के बाद सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ़ द मैच का खिताब दिया गया.

.@surya_14kumar set the stage on fire with a cracking 61* off 25 deliveries and is our Top Performer from the first innings of the #INDvZIM clash. 👍 👍

This is also his 3rd FIFTY of the #T20WorldCup

A summary of his batting display 🔽 pic.twitter.com/2s5x9f6ldW

— BCCI (@BCCI) November 6, 2022