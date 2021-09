T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, धोनी को मेंटॉर बनाए जाने से लोग हुए खुश, देखें रिएक्शन

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है. टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात- ओमान में होगा. इस टूर्नामेंट का निर्णायक मैच 14 नंवबर को खेला जाएगा. टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को खेलेगी. इस मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा. वहीं भारत दूसरा मैच न्यूजीलैंड को 31 अक्टूबर को होगा. भारत का तीसरा मैच अफगानिस्तान से 3 नवंबर को होगा. टीम इंडिया 5 नवंबर को सुपर 12 में क्वालिफाई करने वाली टीम (बी-1) से भिड़ेगी. बीसीसीआई ने अपनी घोषणा में बताया कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुख्य कोच रवि शास्त्री की सहायता के लिए टी 20 विश्व कप में भारत के मेंटॉर होंगे.

कमेंटेटर हर्षा भोगले ने टीम के चयन पर लिखा- सबसे बड़ी खबर यह है कि अश्विन को #T20WorldCup टीम में वापस बुला लिया गया है. कोई दूसरा स्पिनर गेंद को बाएं हाथ के बल्लेबाजों से दूर नहीं घुमाता. युजवेंद्र चहल नहीं है इसका मतलब राहुल चाहर में बड़ा विश्वास दिखाया गया है. श्रेयस अय्यर के लिए यह कठिन समय है.

Biggest news is that Ashwin is recalled to the #T20WorldCup team. No other spinner turns the ball away from left handers. No Chahal means a big vote of confidence in Rahul Chahar. Bit hard on Shreyas Iyer — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 8, 2021

महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप टीम का मेंटॉर चुने जाने पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं.

When I see MS Dhoni’s name as a mentor for #T20WorldCup pic.twitter.com/RhV92WbY3u — Rajabets India (@smileandraja) September 8, 2021

वहीं आर अश्विन की एक बार फिर से टीम में वापसी से लोग काफी खुश हैं.

All The Best For #T20WorldCup Ashwin Anna pic.twitter.com/GFakLhJriP — Kangkan Sarma (@imKangkanSarma) September 8, 2021

लोग हार्दिक पंड्या को सेलेक्ट करके शार्दुल ठाकुर को न चुने जाने पर भी आपत्ति जता रहे हैं.

Hardik Pandya over Shardul Thakur

WTF is wrong with @BCCI Are we carrying Pandya in the team just coz he has more tattoos and more sellable? — Shivam (@Shivam32148901) September 8, 2021

टीम में यजुवेंद्र चहल को न चुने जाने को लेकर एक यूजर ने ये मीम शेयर किया है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, राहुल चाहर, आर अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी