T20 World Cup: भारत-पाक मैच विरोध पर बोले राजीव शुक्ला, खेलने से इंकार नहीं कर सकते

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) ने कहा है कि भारत को आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलना होगा, क्योंकि कोई भी टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में दूसरी टीम से खेलने से इंकार नहीं कर सकती है. ऐसी चर्चा थी कि बीसीसीआई और सरकार को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर में नागरिकों विशेष रूप से गैर-स्थानीय लोगों की लक्षित हत्याओं की बाढ़ आ गई है.

इन सब खबरों के बाद राजीव शुक्ला ने कहा है कि जहां आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला जाना चाहिए, क्योंकि यह एक आईसीसी टूर्नामेंट है. राजीव शुक्ला ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ”हम (जम्मू-कश्मीर) में हुई हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं. आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. जहां तक ​​मैच (टी20 वर्ल्ड कप भारत बनाम पाकिस्तान) का सवाल है, आईसीसी की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के तहत आप किसी के खिलाफ खेलने से मना नहीं कर सकते. आपको आईसीसी टूर्नामेंट में टीमों के साथ खेलना होगा.”

भारत के कम स्‍कोर पर ऑल आउट होने पर चिढ़ाने लगे थे पाक फैंस, फिर कपिल देव ने बदल दिया माहौल

बता दें कि बीते दिन जम्मू-कश्मीर की घटनाओं के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत-पाकिस्तान को रद्द करने की मांग की थी. इसमें उनका साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी दिया था. गिरिराज सिंह ने कहा था कि मेरा मानना है कि संबंध अच्छे न हों तो इस पर विचार करना चाहिए. सोशल मीडिया पर इस मैच को नहीं खेलने की मांग की गई थी.

इस बीच आगामी टी 20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच बहुप्रतीक्षित हाई-वोल्टेज मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा. ग्रुप 2 में भारत का सामना न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से भी होगा, जो टी20 क्रिकेट में उभरती ताकत है. इसके बाद दूसरा मैच न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ 31 अक्टूबर को और तीसरा मैच अफगानिस्तान (India vs Afganistan) के खिलाफ 3 नवंबर को खेलेगा.

T20 World Cup: टीम इंडिया अपने सबसे अच्छे ओपनर को नहीं देगी मौका! पाकिस्तान की बल्ले-बल्ले

इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप में क्वॉलिफायर टीम के साथ 5 नवंबर और 8 नवंबर को भी मुकाबला खेलेगा. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और यूएई में खेला जाएगा. भारतीय टीम के सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से शुरू होंगे होंगे.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट चरण शेड्यूल:

10 नवंबर- सेमीफाइनल 1

11 नवंबर- सेमीफाइनल 2

14 नवंबर- फाइनल