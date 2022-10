VIDEO: विराट कोहली से मिले एडम गिलक्रिस्ट, गर्म जोशी से मिलाया हाथ, फिर थपथपाई पीठ

नई दिल्ली: भारतीय टीम (Indian Team) ने गुरुवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ 56 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का यह लगातार दूसरी जीत रहा. किंग कोहली नीदरलैंड्स के खिलाफ एक बार फिर अर्द्धशतक जड़ने में कामयाब रहे. मैच से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) के साथ उन्हें मैदान में बातचीत करते हुए देखा गया. इस बीच ऑस्ट्रेलियाई पूर्व दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) भी इस बातचीत में शामिल हुए और उन्होंने गर्मजोशी के साथ कोहली से हाथ मिलाया.

विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच जिताऊ पारी खेली थी. इस पारी के लिए उन्हें विश्व भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है. जिसमें विराट कोहली नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने से पहले मैदान में डेल स्टेन से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान गिलक्रिस्ट भी इस बातचीत में शामिल हुए और गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ मिलाया. यही नहीं उन्होंने उनकी पीठ भी थपथपाई. यह नजारा सच में फैंस के लिए देखने लायक था.

