T20I के नंबर 1 बॉलर का बल्ला प्रेम, एक वक्त में साथ रखते हैं 10 बैट, बोले- अगर ना हों तो...

नई दिल्ली. गुजरात टाइटंस के लेग स्पिनर राशिद खान ने बल्ले के साथ अपनी कभी न खत्म होने वाली प्रेम कहानी पर खुलकर बात की है. टी20 क्रिकेट के बेहतरीन स्पिनरों में से एक अफगान क्रिकेटर ने बल्ले से भी लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. दुनिया के नंबर टी20 इंटरनेशनल गेंदबाज राशिद खान ने हाल ही में आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 79 रनों की पारी खेली थी. राशिद ने मात्र 32 गेंदों में इस पारी को खेलते हुए 10 धुआंधार छक्के जड़ डाले थे.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2023 के क्वॉलिफायर 2 से पहले बात करते हुए राशिद खान ने बल्लों के प्रति अपने सम्मोहन और पैशन के बारे में बाद की. राशिद ने बताया कि वह अपने बल्लों को साफ और अच्छी स्थिति में रखना पसंद करते हैं. जब राशिद से पूछा गया कि वह अपने बल्लों की देखभाल कैसे करते हैं तो 24 साल के युवा बॉलर ने जवाब दिया, ”यह बहुत महत्वपूर्ण हैं. मुझे बल्लों की देखभाल करनी है, क्योंकि वे खेल में मेरा ख्याल रखते हैं.” राशिद खान ने कहा कि मेरे पास जो बैट हैं, वे सभी मेरे पसंदीदा हैं और आप जानते हैं कि मुझे बल्ले बहुत पसंद हैं.

राशिद खान ने आगे खुलासा किया कि उन्हें एक बार में 10 से ज्यादा बैट अपने साथ में रखना पसंद है. उन्होंने कहा, ”अगर मेरे पास 10 से ज्यादा बल्ले न हों तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है.” राशिद के अनुसार, वह हमेशा अपने बल्ले को साफ रखने की कोशिश करते हैं और अनावश्यक नुकसान से बचाने के लिए उन्हें एक कवर के अंदर भी रखते हैं. स्टार स्पिनर ने कहा, ”ज्यादातर खिलाड़ी किट बैग में स्पाइक्स रखते हैं. इससे बल्ले पर निशान निकल आते हैं और मुझे इस तरह के बल्ले से बल्लेबाजी करने में मजा नहीं आता.”

“I have to look after the bats as they look after me in the games”

