Syed Mushtaq Ali Trophy: तमिलनाडु बना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चैंपियन, शाहरुख खान चमके

नई दिल्ली. तमिलनाडु ने सोमवार को खेले गए फाइनल मैच में कर्नाटक (Tamilnadu vs Karnataka) को हराकर सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) जीत ली. कर्नाटक ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए जिसके बाद तमिलनाडु ने अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल करते हुए 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया. शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने अंतिम गेंद पर विजयी छक्का जड़ा.

दिल्ली में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में तमिलनाडु के कप्तान विजय शंकर (Vijay Shankar) ने टॉस जीता और कर्नाटक को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. कर्नाटक की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके 3 विकेट 32 रन तक गिर गए. इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज बीआर शरत ने अभिनव मनोहर (Abhinav Manohar) के साथ चौथे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की. अभिनव ने टीम के लिए सर्वाधिक 46 रन की पारी खेली. उन्होंने 37 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के जड़े. उनके अलावा प्रवीण दुबे ने 25 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाए. तमिलनाडु के लिए आर साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी की और मात्र 12 रन देकर 3 विकेट झटके.

इसे भी देखें, 4 गेंद पर 4 विकेट, दर्शन नालकंडे ने सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में दिखाया कमाल- VIDEO

जवाब में तमिलनाडु को पहला झटका 29 रन के टीम स्कोर पर लगा जब हरि निशांत (23) को शरत ने पैवेलियन भेजा. इसके बाद नारायण जगदीशन (41) और साई सुदर्शन ने टीम को 50 रन के पार पहुंचाया. टीम के लिए जगदीशन ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने 46 गेंदों की अपनी संयमित पारी में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 41 रन बनाए. वह 95 रन के टीम स्कोर पर चौथे विकेट के तौर पर आउट हुए.

WHAT. A. FINISH! 👌 👌

A last-ball SIX from @shahrukh_35 does the trick! 💪 💪

Tamil Nadu hold their nerve & beat the spirited Karnataka side by 4 wickets to seal the title-clinching victory. 👏 👏 #TNvKAR #SyedMushtaqAliT20 #Final

Scorecard ▶️ https://t.co/RfCtkN0bjq pic.twitter.com/G2agPC795B

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 22, 2021