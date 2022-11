तमीम इकबाल बीच मैदान में अंपायर पर हुए फायर, वायरल हुए VIDEO

नई दिल्ली. बांग्लादेश क्रिकेट लीग (Bangladesh Cricket League) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) अंपायर द्वारा आउट दिए जानें के बाद बीच मैदान में ही अपना आपा खो बैठते हैं. इस दौरान उन्हें अंपायर के साथ बीच मैदान में बहस करते हुए भी देखा गया.

दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट लीग 2022 का एक मुकाबला ईस्ट जोन (इस्लामी बैंक) और नॉर्थ जोन के बीच खेला गया. इस मुकाबले में तमीम इकबाल ईस्ट जोन की तरफ शिरकत कर रहे थे. वहीं विपक्षी टीम नॉर्थ जोन के लिए रिपन मंडल दूसरा ओवर लेकर मैदान में आए. इस ओवर की तीसरी गेंद तमीम को छकाते हुए विकेटकीपर के हाथ में चली गई.

Poor umpiring continues in Bangladesh Cricket League matches. #TamimIqbal is very shocked & unhappy with the decision of umpire.#NZvIND #AUSvsENG#AUSvENG #INDvsNZ pic.twitter.com/YIeBBc3rWM

— Cricket Master (@Master__Cricket) November 22, 2022