Firstly I want to thank all our fans who came in huge numbers to support the team. You made it a memorable tournament for all of us & we definitely felt the love showered upon the team. We are all disappointed & share the same emotions as you. We gave everything we had.Jai hind🇮🇳 pic.twitter.com/rFwxiUdqK5 — Virat Kohli (@imVkohli) July 10, 2019

Loading...



Sports has taught me to keep on rising after every fall & never to give up. Can’t thank enough each & every fan who has been my source of inspiration. Thank you for all your support. Keep inspiring & I will give my best till my last breath. Love you all pic.twitter.com/5kRGy6Tc0o

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) July 11, 2019



A big thank you to all my team members, our coaches, support staff, our families and most importantly to all the undying support from all of you! We gave it everything we had! 🇮🇳 pic.twitter.com/nXp9GmWhIK

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) July 11, 2019



We gave a great fight, boys! Kudos to your spirit.

Congratulations @blackcaps on reaching the finals. pic.twitter.com/VT7Lqy05NB

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 11, 2019



We had one goal, to win the world cup but we fell short. Can't describe the emotions, but a very big thank you to the fans who were and always are behind us. Jai hind 🇮🇳 pic.twitter.com/3ll0MZq0rx

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) July 10, 2019

टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना टूट गया. वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बुधवार को न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 18 रनों से हरा दिया. इस हार से फैंस और टीम इंडिया गम में डूब गई. खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज भेजकर फैंस के टूटे दिल पर मरहम लगाने की कोशिश की है. कप्तान विराट कोहली से लेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तक सभी ने फैंस का शुक्रिया अदा किया.टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया, "सबसे पहले मैं अपने सभी प्रशंसकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए भारी संख्या में आए. आपने हम सभी के लिए एक यादगार टूर्नामेंट बना दिया और हमने निश्चित रूप से आपके प्यार को महसूस किया. हम सभी निराश हैं और आपकी ही जैसी भावनाओं को साझा करते हैं. हमारे पास जो भी कुछ था हमने दिया. जय हिंद."वर्ल्ड कप के सेमीफाइल मैच में एक शानदार प्रदर्शन करते हुए 77 रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा ने भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा- "खेल ने मुझे कभी हार न मानना और गिरकर संभलना सिखाया है. मैं प्रशंसकों, जो मेरे प्रेरणा स्त्रोत हैं उनका धन्यवाद नहीं दे सका. आपके सहयोग के लिए धन्यवाद. प्रेरणा देते रहो और मैं अपनी आखिरी सांस तक अपना सर्व सर्वश्रेष्ठ देता रहूंगा. सभी को प्यार."टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लिखा, "टीम के साथी, कोच, सपोर्ट स्टाफ, फैमिली और हमारे लिए सबसे अहम फैंस आप सभी को तहेदिल से शुक्रिया!! हमारे पास जो भी था हमने वो किया."टूर्नामेंट के बीच में चोटिल होने के बाद स्वदेश लौटने वाले टीम इंडिया के बल्लेबाज शिखर धवन ने लिखा, "हमने शानदार फाइट की. आपकी स्पिरिट को सलाम. फाइनल में पहुंचने के लिए कीवी टीम को बधाई."वहीं, स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने ट्वीट किया, "हमारा सिर्फ एक ही गोल था कि वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का, लेकिन असफल रहे. भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. लेकिन हमेश टीम को सपोर्ट करने वालों का तहेदिल से धन्यवाद. जय हिंद."