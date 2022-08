IND vs ZIM: स्टेडियम में गूंज रहा था संजू-संजू, भारतीय बल्लेबाज ने कुछ यूं की पूरी पब्लिक डिमांड, देखें वीडियो

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में 5 विकेट से जीत दर्ज की. इसके साथ ही 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. इस मैच में गेंदबाजों के अलावा संजू सैमसन ने भी टीम की जीत में अहम रोल निभाया. सैमसन ने नाबाद 43 रन बनाए. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की तरह छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई. इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इतना बताने के लिए काफी है कि देश कोई भी हो, संजू के चाहने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है. दरअसल, भारत को जीत के लिए 1 रन की दरकार थी. तभी स्टेडियम में संजू-संजू गूंजने लगा.

मानो फैंस उनसे खास अंदाज में मैच खत्म करने की डिमांड कर रहे थे. संजू ने भी निराश नहीं किया और कुछ डॉट गेंद खेलने के बाद सीधे फैंस के मन को भांपते हुए हवाई फायर किया और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार गई. इसके बाद तो शोर और तेज हो गया. मानो लोगों की मनचाही मुराद पूरी हो गई. सैमसन की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने भी इसका वीडियो शेयर किया है.

The crowd was rooting for him. And Chetta didn’t disappoint. pic.twitter.com/swXFvjKynq

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) August 20, 2022