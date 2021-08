IND vs ENG: लॉर्ड्स में आज ही के दिन टीम इंडिया ने किया था सरेंडर, एंडरसन ने बरपाया कहर

नई दिल्ली. भारतीय़ क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड दौरे (India Tour of England) पर है. दोनों देशों के बीच नॉटिंघम में हुआ पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था. टीम इंडिया 2007 के बाद से इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. पिछले तीन दौरों में उसे मेजबान टीम से शिकस्त झेलनी पड़ी है. 2018 में भी भारत ने इंग्लैंड का दौरा (2018 India Tour of England) किया था. तब भारत 5 टेस्ट की सीरीज 1-4 से हार गया था. इस सीरीज का दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स (IND vs ENG Lords Test) में ही खेला गया था और आज ही के दिन यानी 12 अगस्त को खत्म हुआ था. भारत का यह मुकाबला सिर्फ 3 दिन के खेल में ही हार गया था. उस समय भी टीम की कमान विराट कोहली के हाथों में ही थी.

भारत पहली पारी में सिर्फ 107 रन बना पाया था और इस खराब शुरुआत के बाद वो मैच में वापसी ही नहीं कर पाया और मेजबान देश ने उसे पारी और 159 रन से शिकस्त दी थी. दिलचस्प बात यह है कि इस टेस्ट के पहले दिन 1 भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी. फिर भी भारत चौथे दिन पारी के अंतर से मैच हार गया था.

एंडरसन ने पहली पारी में 5 विकेट झटके थे

इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वोक्स ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी थी. भारत का पहला विकेट शून्य के स्कोर पर ही गिर गया था. मुरली विजय को एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया था. इसके बाद केएल राहुल(8), चेतेश्वर पुजारा(1) और कप्तान विराट कोहली (23) सस्ते में आउट हो गए थे. भारत ने 50 रन के भीतर ही अपने 4 विकेट खो दिए थे. इसके बाद टीम इंडिया वापसी ही नहीं कर पाई और पूरी टीम 107 रन पर ऑल आउट हो गई थी. एंडरसन ने 13 ओवर गेंदबाजी की और 20 रन देकर 5 विकेट झटके थे. क्रिस वोक्स ने भी कोहली और हार्दिक पंड्या को अपना शिकार बनाया था. पहली पारी में भारत के 3 बल्लेबाज खात भी नहीं खोल पाए थे.

क्रिस वोक्स और बेयरस्टो ने इंग्लैंड को दिलाई बड़ी बढ़त

इसके जवाब में इंग्लैंड ने क्रिस वोक्स (137) और जॉनी बेयरस्टो (93) की पारी की बदौलत 7 विकेट के नुकसान पर 396 रन पर पारी घोषित कर दी. उसे पहली पारी के आधार पर 209 रन की बढ़त मिली. भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और हार्दिक पंड्या ने 3-3 विकेट झटके थे. दूसरी पारी में भारत की शुरुआत बेहतर रही और शून्य पर ही पहला विकेट गिरा और फिर से एंडरसन ने ही मुरली विजय को पवेलियन की राह दिखाई. एंडरसन ने दूसरी पारी में भी कहर बरपाया.

भारत के 50 रन के भीतर ही 4 विेकेट गिर गए. इसके बाद टीम इंडिया मैच में वापसी नहीं कर पाई और 130 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत के 4 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए. एंडरसन ने 4 और स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इतने ही विकेट झटके और भारत लॉर्ड्स टेस्ट पारी और 159 रन से हार गया.

टीम इंडिया ने नॉटिंघम में हुए तीसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज में वापसी की उम्मीद जगाई थी. लेकिन अगले दोनों टेस्ट इंग्लैंड ने जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली.