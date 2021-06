WTC Final : फाइनल मैच से पहले जसप्रीत बुमराह से 'भिड़े' विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) से पहले शुक्रवार को साउथम्पटन में कड़ा अभ्यास किया. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले में अब सिर्फ एक सप्ताह बचा है. इसके लिए खिलाड़ी कड़ी तैयारियों में जुटे हैं. बीसीसीआई ने कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं जिसमें टीम के खिलाड़ियों को खुद को तैयार करने के लिए एक इंट्रा-स्क्वाड (अपने ही खिलाड़ियों के बीच) मैच खेलते देखा गया.



टीम इंडिया बिना किसी मैच प्रैक्टिस के फाइनल में उतरेगी. भारतीय खिलाड़ी पहले मुंबई में आइसोलेशन में थे और फिर उन्हें इंग्लैंड में आने के बाद क्वारंटीन में रहना पड़ा था. शुरुआती तीन दिन तक खिलाड़ियों को आपस में मिलने की भी अनुमति नहीं मिली थी. भारतीय टीम 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले कड़ी मेहनत कर रही है.



Excellent setting for an intra-squad match simulation here in Southampton. #TeamIndia 😎🙌 pic.twitter.com/3DdgPp6dIj

#TeamIndia get into the groove for the #WTC21 Final 👊👊 pic.twitter.com/KIY1zvjyce