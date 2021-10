IND vs NZ, T20 World Cup: भारतीय बल्लेबाजों का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने सरेंडर, ऐसे बिखरी टीम इंडिया की पारी

दुबई. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) समर्पण कर दिया. भारतीय टीम (Team India) विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे दिग्गजों से सुसज्जित है. ऋषभ पंत और ईशान किशन जैसे युवा और हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा भी इस टीम के सुपर सितारे हैं. इसके बावजूद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ (IND vs NZ) करो या मरो के मुकाबले में 20 ओवर में 7 विकेट पर 110 रन ही बना सकी. न्यूजीलैंड (New Zealand) की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए. भारतीय बल्लेबाजों के आउट होने में न्यूजीलैंड की बेहतरीन गेंदबाजी से ज्यादा खराब शॉट सिलेक्शन रहा. आइए जानते हैं कि भारतीय बल्लेबाज कैसे आउट हुए.

ईशान किशन: ट्रेंट बोल्ट की लेग स्टंप पर ओवर पिच को ईशान (Ishan Kishan) कहीं भी मार सकते थे. लेकिन उन्होंने उस गेंद को वहीं भेजा, जहां लेग साइड में 30 गज के दायरे के बार सिर्फ एकमात्र फील्डर तैनात था. नतीजा- डेरिल मिचेल ने कैच को आसानी से लपक लिया.

केएल राहुल: टिम साउदी की शॉर्ट पिच गेंद पर बड़ा छक्का लगाने की कोशिश में राहुल (KL Rahul) आसान कैच दे बैठे. उन्हें लॉन्ग लेग बाउंड्री में डेरिल मिचेल ने लपका. राहुल इस गेंद को कहीं भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने भी वही जगह चुनी, जहां लेग साइड में 30 गज के दायरे के बार सिर्फ एकमात्र फील्डर तैनात था.

रोहित शर्मा: हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी भी ईशान किशन और केएल राहुल से अलग नहीं है. रोहित ने ईश सोढ़ी की शॉर्ट पिच गेंद पर छक्का तलाशा और लॉन्ग ऑन पर लड्डू कैच दे बैठे. मार्टिन गप्टिल ने इस मौके को नहीं गंवाया. यह गेंद इतनी शॉर्ट थी कि रोहित (Rohit Sharma) मैदान के किसी भी छोर पर छक्का लगा सकते थे, लेकिन आज का दिन उनका नहीं था.

विराट कोहली: कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का विकेट शायद दबाव का परिणाम था. लगातार विकेट गिरते रहने के कारण उनका बल्ला भी जैसे जाम हो गया. 10वें ओवर के बाद जब ब्रेक हुआ तो उनके नाम 16 गेंद पर 9 रन दर्ज थे. ब्रेक के बाद उनका धैर्य चुक गया और उन्होंने ईश सोढ़ी की गेंद पर ऐसा शॉट खेला जो उनकी ताकत नहीं है. उन्होंने मिडविकेट पर छक्का लगाने की कोशिश की और लॉन्ग ऑन पर लपके गए.

ऋषभ पंत: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) भी दबाव के इस मैच में बुरी तरह दबे हुए नजर आए. टेस्ट मैचों में भी अपना आक्रामक अंदाज नहीं छोड़ने वाला यह बल्लेबाज 19 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हुए. आउट होने का तरीका वही, बड़े शॉट की तलाश था. उन्होंने एडम मिलने की गेंद पर मिडविकेट बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और क्लीन बोल्ड हो गए.

हार्दिक पंड्या: ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) जब बैटिंग करने आए तब भारत 48 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था. भारी दबाव में पंड्या ने 24 गेंद पर 23 रन बनाए. वे सिंगल-डबल तो लेते रहे लेकिन बाउंड्री उनसे रूटी रही. पंड्या अपनी पारी में सिर्फ एक चौका लगा सके. बोल्ट को यह बात पता थी कि पंड्या बाउंड्री तलाश रहे हैं और उन्होंने स्लोअर फेंक दी. पंड्या चकमा खा गए और लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे.

शार्दुल ठाकुर: न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में शार्दुल ठाकुर आउट होने वाले भारत के सातवें और आखिरी बल्लेबाज रहे. 19वें ओवर में बैटिंग करने आए ठाकुर ने दो डॉट बॉल खेली. तीसरी गेंद पर उन्होंने बल्ला चलाया और लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे. शार्दुल 3 गेंद खेलकर भी खाता नहीं खोल सके.