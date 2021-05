Video: भारतीय खिलाड़ियों ने क्वारंटीन सेंटर में खुद को बनाया 'लोहा', इंग्लैंड में जीतने के लिए तैयार

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) को अगले महीने अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना है. पहली चुनौती है न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का फाइनल (WTC Final) और दूसरी चुनौती इंग्लैंड (India vs England) के खिलाफ उसी की धरती पर पांच टेस्ट मैचों में भिड़ना. इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया 2 जून को रवाना होने वाली है लेकिन इससे पहले उसके हर खिलाड़ी ने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया है. भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी हर कमजोरी पर काम किया है. टीम इंडिया के फिटनेस ट्रेनर सोहम देसाई ने दावा किया कि इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का हर खिलाड़ी बिलकुल फिट है.



बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो जबर्दस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं. बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को क्वारंटीन सेंटर में रखा हुआ है जहां जिम और आउटडोर ट्रेनिंग की पूरी सुविधा है. ट्रेनर सोहम देसाई ने बताया कि किस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने खुद को 'लोहा' बना लिया है.



Preps in full swing as #TeamIndia sweat it out in the gym ahead of the ICC World Test Championship Final 💪💪👊 - by @RajalAroraFull video 📽️👉 https://t.co/qDCuAC5Xvd pic.twitter.com/vggs9WuT0r