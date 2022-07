लॉर्ड्स में संकट में थी टीम इंडिया, फैन्स को आई 'माही भाई' की याद, वायरल हुआ Video

नई दिल्ली. भारतीय टीम को लॉर्ड्स वनडे में इंग्लैंड के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. पहले वनडे में भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. वहीं, दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को 100 रनों से हार झेलनी पड़ी. दूसरे वनडे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन और सदाबहार बल्लेबाज विराट कोहली बुरी तरह फेल रहे. भारतीय टीम को निर्धारित 50 ओवर में 247 रन का लक्ष्य मिला लेकिन रीस टॉप्ली और डेविड विली की घातक गेंदबाजी के आगे इंडिया के 6 विकेट सिर्फ 102 रन पर गिर गए.

इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी पहुंचे थे. जब इंडिया टीम संकट में थी तो स्क्रीन पर महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर आई. धोनी की यह तस्वीर कुछ ही सेकेंड पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैंस भारत के बेस्ट फिनिशर रहे माही को मिस करने लगे.

Huge roar for MS Dhoni in the crowd

Miss you GOAT🐐😭pic.twitter.com/67LVXc0ZmS

