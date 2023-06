नई दिल्‍ली. टीम इंडिया (Team India) के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra jadeja) की क्रिकेट के अलावा घोड़ों को लेकर भी दीवानगी किसी से छुपी नहीं है. ‘सर’ रवीद्र जडेजा ने अपने फॉर्महाउस में कई घोड़े रखे हैं. कई बार घोड़े पर सवारी करते हुए अपने फोटो और वीडियो भी वे सोशल मीडिया पर पोस्‍ट कर चुके हैं. जडेजा ने रविवार को ही अपने एक पसंदीदा घोड़े के साथ कुछ फोटो ट्विटर पर शेयर किए हैं. फोटो के साथ उन्‍होंने लिखा है-Forever crush. मैसेज के साथ उन्‍होंने ‘मीटिंग ऑफ्टर लांग टाइम’ का हैशटेग भी लगाया है. इस फोटो पर जड्डू के फैंस ने रोचक कमेंट किए हैं.

ट्वीट में दो फोटो में जडेजा अपने घोड़े के साथ हैं जबकि एक में वे चारपाई पर बैठे हैं. जडेजा के फोटोज पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा- भाई…घोड़े को तेज भागना सिखा दो. गौरतलब है कि जडेजा की गिनती भारतीय टीम के तेजतर्रार फील्‍डर और एथलीटों में की जाती है. इसी को ध्‍यान में रखकर यह ट्वीट किया गया है. एक अन्‍य प्रशंसक ने मजाकिया लहजे में लिखा-घोडेजा इस बैक (Ghodeja is back). जडेजा अमूमन अपने लगभग हर पोस्‍ट में राजपूतबॉय (Rajputboy)का हैशटैग जरूर लगाते थे, इसी का जिक्र करते हुए एक फैन ने पोस्‍ट किया-आपने #rajputboy लिखना क्‍यों छोड़ दिया.

जडेजा के ट्वीट पर एक फैन ने कमेंट किया, ..और आप हमारे क्रश हैं जड्डू. एक अन्‍य प्रशंसक ने कमेंट किया, ‘मैं RJ (रवींद्र जडेजा) और घोड़ों का बहुत बड़ा फैन हूं.’ एक फैन ने घोड़े पर सवार एक फैन का रस्‍सी कूदते हुए फोटो पोस्‍ट किया है और मजाकिया अंदाज में लिखा-यह देखने का इंतजार कर रहा हूं.

And u r my crush jaddu

I am a big fan of RJ and I love Horses..

Waiting to Watch this pic.twitter.com/BGQjbt3x3r

True gentleman, Sir Ravindra Jadeja, please spend some quality good time before the West Indies tour get ready all-rounder match winner for India. happy Father’s Day

