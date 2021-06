भारत और श्रीलंका सीरीज 13 जुलाई से शुरू होगी, अंतिम मुकाबला 25 को खेला जाएगा

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका के बीच जुलाई में वनडे और टी20 सीरीज होनी है. इस सीरीज को आईपीएल से पहले खिलाड़ियों को तैयार रखने के तौर पर कराया जा रहा है. बीसीसीआई की ओर से अब तक सीरीज का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है. लेकिन ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. उसके मुताबिक सीरीज की शुरुआत 13 जुलाई से होगी जबकि अंतिम मैच 25 जुलाई को होगा.



टेन स्पोर्ट्स ने सोशल साइट पर इस सीरीज का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इसके मुताबिक शुरुआत वनडे सीरीज से होगी. वनडे के मुकाबले 13 जुलाई, 16 और 18 जुलाई को खेले जाएंगे. वहीं टी20 के मुकाबले 21 जुलाई, 23 और 25 जुलाई को होंगे. जानकारी के मुताबिक कोराेना को देखते हुए सीरीज के सभी मुकाबले एक ही स्टेडियम में होंगे. कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में सभी मैच खेले जा सकते हैं.



