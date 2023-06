नई दिल्ली. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया (England vs Australia) के बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ‘द एशेज’ का आगाज हो चुका है. सीरीज का पहला मुकबला बर्मिंघम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज जैक क्राउली के साथ बेन डकेट ने किया. वहीं विपक्षी टीम के लिए पहला ओवर कप्तान पैट कमिंस ने डाला. सबसे मजेदार बात जो रही वह यह थी कि पारी की पहली ही गेंद पर क्राउली ने एक जोरदार चौका लगाया. क्राउली के इस बेखौफ अंदाज को देख इंग्लिश खेमे के साथ-साथ वहां उपस्थित फैंस भी अवाक् रह गए. कारण यह था कि टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज को इतना बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बहुत कम ही देखा गया है.

पहली पारी में हिट रहे जैक क्राउली:

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जैक क्राउली (Zak Crawley) का बल्ला मैदान में जमकर चला. उन्होंने अपनी टीम के लिए पहली पारी में कुल 73 गेंदों का सामना किया. इस बीच 83.56 की स्ट्राइक रेट से 61 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से सात बेहतरीन चौके निकले.

😅

We were all Stokesy there…

Live clips/Scorecard: https://t.co/TZMO0eJDwY pic.twitter.com/rUEOIO7onJ

— England Cricket (@englandcricket) June 16, 2023