The Hundred: मलान और हेल्स की विस्फोटक बल्लेबाजी, ट्रेंट रॉकेट्स ने कोहली के कप्तान को दी पटखनी

लंदन. द हंड्रेड मेंस कंपटीशन 2022 के सातवें मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स (Trent Rockets) का मुकाबला नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स (Northern Superchargers) से हुआ. इस रोमांचक मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स को छह गेंद शेष रहते सात विकेट से बड़ी जीत मिली. मैच के हीरो इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मलान (Dawid Malan) रहे. उन्होंने टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए 49 गेंद में 11 चौके और तीन छक्के की मदद से 88 रन की नाबाद अर्द्धशतकीय पारी खेली. मलान के अलावा टीम के लिए दूसरे सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने 27 गेंद में चार चौके और दो छक्के की मदद से 43 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली.

बता दें इस रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ट्रेंट रॉकेट्स के सामने 153 रनों का लक्ष्य रखा था. टीम के लिए निचले क्रम में डेविड वीजे ने सर्वाधिक 50 रनों की पारी खेली थी. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉकेट्स की टीम ने इसे आसानी से प्राप्त कर लिया. इस प्रकार डु प्लेसिस की अगुवाई वाले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को हार मिली. बता दें प्लेसिस आईपीएल में आरसीबी की टीम की अगुवाई करते हैं.

Swapping ️⚽️ for 🏏

Great to have you at #TheHundred, @HKane 👊 pic.twitter.com/NhII3Qr7F4

— The Hundred (@thehundred) August 8, 2022