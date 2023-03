ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर, पहले वनडे के बीच धाकड़ कप्तान ने लिया संन्यास, एक विवाद से चौपट हो गया था करियर

नई दिल्ली. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई में 3 वनडे की सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई में खेला जा रहा है. इस मैच के बीच, ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर आई है. टीम के पूर्व कप्तान टिम पेन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. टिम पेन ने शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी में क्वींसलैंड और तस्मानिया के मैच के बाद संन्यास का ऐलान किया. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. पेन अपने खेल से कम, बल्कि विवादों की वजह से सुर्खियों में ज्यादा रहे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है.

टिम पेन ने अपने 18 साल लंबे करियर में कुल 154 फर्स्ट क्लास मैच खेले.वो तस्मानिया के लिए 95 शेफील्ड मैच में उतरे. वो शेफील्ड शील्ड में तस्मानिया की तरफ से सबसे अधिक 296 शिकार करने वाले विकेटकीपर हैं. वहीं, ओवरऑल लिस्ट में पेन 12वें स्थान पर हैं. उन्होंने 29 की औसत से 6490 फर्स्ट क्लास रन बनाए. उन्होंने 3 शतक ठोके. उन्होंने 35 टेस्ट में 9 अर्धशतक ठोके और कुल 157 शिकार किए.

An inspiring captain, one of our finest glovesman, and a legend of Tasmanian and Australian cricket.

Congratualtions Tim Paine on a truly wonderful career 💚❤️💛#WeAreTigers pic.twitter.com/MkWvmBQPRR

