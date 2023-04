आखिरी ओवर में फुल रोमांच, पहले लगा छक्का फिर श्रीलंका ने झटके लगातार 3 विकेट, गिरते-पड़ते जीता न्यूजीलैंड

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड ने क्वींसटाउन में खेले गए तीसरे टी20 में श्रीलंका को 1 गेंद रहते हराया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 टी20 की सीरीज 2-1 से जीत ली. पहला मैच श्रीलंका ने सुपर ओवर में जीता था. इसके बाद अगले दोनों मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीतते हुए सीरीज अपने नाम कर ली. तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में 10 रन की दरकार थी. लेकिन, श्रीलंका ने कीवी टीम को आसानी से नहीं जीतने दिया. इस ओवर में न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिरे और 5वीं गेंद पर जाकर न्यूजीलैंड जीता. रचिन रवींद्र ने 2 रन लेकर कीवी टीम को जीत दिलाई.

श्रीलंका ने तीसरे टी20 में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की थी. पाथुम निसंका और कुसल मेंडिस ने श्रीलंका को तूफानी शुरुआत दिलाई. दोनों पहले विकेट के लिए 9.3 ओवर में 76 रन जोड़े. इसी स्कोर पर निसंका 25 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन, दूसरे छोर से मेंडिस ने वनडे सीरीज में मिली नाकामी का दाग धोने की ठान रखी थी. उन्होंने 48 गेंद में 73 रन की पारी खेली. मेंडिस ने 6 चौके और 5 छक्के उड़ाए. उनके अलावा कुशल परेरा ने भी 33 रन बनाए. श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए.

