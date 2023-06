नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. भारत की एक और पॉपुलर टी20 लीग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. तमिलनाडु प्रीमियर लीग के दौरान एक ओवर में कुल 11 गेद डाले गए जिसमें 26 रन पड़े. चेपॉक सुपर गिलीज और सेलम सपार्टन्स के बीच खेले गए मैच में आखिरी ओवर में अजब गजब गेंदबाजी देखने को मिली.

13 जून मंगलवार को तमिलनाडु प्रीमियर लीग के दौरान दूसरे मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसे कभी भी कोई गेंदबाज याद नहीं रखना चाहेगा. चेपॉक सुपर गिलीज और सेलम सपार्टन्स के बीच खेले गए मैच में चेपॉक की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 217 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए सेलम की टीम 9 विकेट पर 165 रन ही बना पाई. 52 रन से मुकाबला जीतकर चेपॉक ने बड़ी जीत हासिल की.

11 गेंद वाला ओवर

चेपॉक की पारी के दौरान सेलम के गेंदबाज अभिषेक तनवर ने एक ऐसा ओवर किया जिसे टूर्नामेंट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. यह चेपॉक की पारी का आखिरी ओवर था जिसमें कुल 20 रन बने. अभिषेक ने ओवर की 5 गेंद बिल्कुल सटीक यॉर्कर गिरी जिसने स्टंप उखाड़ दिया. बल्लेबाज को वापस जाना था लेकिन गेंद नो हो गई, यहां से मामला बिगड़ता ही चला गया और उन्होंने इस ओवर को खत्म करने में 11 गेंद डाली दी.

The most expensive final delivery in history – 18 runs from the last ball of the 20th over. pic.twitter.com/rf8b0wMhOw

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 13, 2023