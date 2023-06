नई दिल्ली. आईपीएल 2023 के बाद तमिलनाडु प्रीमियर लीग के जरिए फैंस को टी20 के रोमांच को महसूस करने का मौका मिल रहा है. रोमांचक मुकाबलों के अलावा मैदान पर घट रहे अलग-अलग वाकयों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं. थर्ड अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू लेने के बाद ऐसा ही एक हैरान करने वाला वाकया मैदान पर घटा है. एक दिन पहले तमिलनाडु प्रीमियर लीग में सालेम स्पार्टंस और लाइका कोवाई किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया था. ये मैच कोवई किंग्स ने जीता. लेकिन, मैच के दौरान ऑन फील्ड अंपायर ने ऐसी गलती की, जिसने मैच के नतीजे को भी प्रभावित कर दिया. इस गलती का नतीजा ये रहा कि सालेम स्पार्टंस को हार के रुप में उठाना पड़ा था. आईए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

इस मैच में लाइका कोवई किंग्स ने पहले बैटिंग की थी. कोवई किंग्स की पारी के तीसरे ओवर में ही अंपायर की एक गलती से फील्डिंग टीम का नुकसान हो गया. ये वाकया किंग्स की पारी के तीसरे ओवर में घटा. इस ओवर में किंग्स के ओपनर एस सुजय स्ट्राइक पर थे और गेंदबाजी अभिषेक तंवर कर रहे थे. सुज ने अभिषेक की गेंद को ऑफ साइड की तरफ खेला और रन के लिए दौड़ लगा दी. वे नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच तो गए थे. लेकिन, क्रीज के भीतर जाने की जल्दबाजी में उनका पैर और बल्ला दोनों हवा में ही था, तभी फील्डर का डायरेक्ट हिट स्टम्प्स से जा टकराया और बेल्स बिखेर गए.

