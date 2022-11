नई दिल्‍ली. टी20 वर्ल्‍ड कप में चोट के कारण टीम इंडिया (Team India) में शामिल नहीं हो पाए स्‍टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और वह जल्द ही टीम इंडिया में वापसी करते नजर आएंगे. वहीं, जडेजा को चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स ने भी रिटेन कर लिया है और वह आईपीएल के अगले सीजन (IPL 2023) में एक बार फिर सीएसके (CSK) की ओर से खेलेंगे.

रविंद्र जडेजा ने फ्री प्रेस जर्नल के साथ अपनी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई पहली मुलाकात की यादों को शेयर किया है. जडेजा ने इस बारे में कहा, ‘साल 2010 में पहली बार मेरी और पीएम मोदी जी की मुलाकात हुई थी. उस समय वो गुजरात के सीएम थे. अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा मैच हो रहा था, जिसे देखने नरेंद्र मोदी जी भी आए थे. जब वो प्‍लेयर्स से मिलने आए, तो उन्होंने हमारे कप्‍तान माही भाई (एमएस धोनी) से मुझे देखकर कहा कि यह तो हमारा लड़का है, इसका ध्यान रखना. जडेजा ने कहा कि इतने बड़े व्यक्ति जब आपके बारे में अलग से बात करें, तो अच्छा लगता है. मैं उस समय काफी खुश हुआ था.

