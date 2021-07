Tokyo Olympics : शिखर धवन समेत क्रिकेट जगत ने ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दीं शुभकामनाएं

View this post on Instagram











टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के लिए पूरे देश ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं. इसी क्रम में क्रिकेट जगत ने भी इन खेलों के शुरू होने से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भारतीय एथलीटों को शुभकामनाएं दीं. श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया की कमान संभाल रहे शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने एक वीडियो मैसेज शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश की दुआ भारतीय खिलाड़ियों के साथ हैं.धवन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए एक वीडियो मैसेज में कहा, 'बहुत सम्मान की बात होती है, जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है. इस बार हमारे सारे खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं, पूरे देश की दुआ आपके साथ हैं. आप मन लगाकर खेलें और खूब अच्छे से जीतें. पूरा देश आप सभी को सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. जीत कर आएं और हम सब मिलकर जीत का जश्न मनाएं.'उनके अलावा पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह, ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, क्रुणाल पंड्या, महिला क्रिकेटर हरलीन देओल, पूर्व ओपनर गौतम गंभीर समेत क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने टोक्यो के लिए भारतीय एथलीटों को शुभकामनाएं दीं.पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी एक वीडियो मैसेज शेयर किया. युवी ने कहा, 'उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट. किसी भी हाल में हिम्मत मत हारना.'दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी वीडियो मैसेज शेयर किया. उन्होंने कहा, 'टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए सभी को शुभकामनाएं. मैं दुआ करता हूं कि जब भी आप स्वदेश लौटें, तो आप सभी के गले में मेडल हों. आप सब भी भारतीयों के लिए अपनी दुआ जरूर भेजें.'बीसीसीआई ने भी वीडियो मैसेज शेयर किए हैं जिसमें कुछ क्रिकेटर टोक्यो ओलंपिक के लिए एथलीटों को शुभकामनाएं दे रहे हैं.टोक्यो ओलंपिक का आगाज 23 जुलाई से होगा. इसका आधिकारिक उद्घाटन समारोह टोक्यो के ही ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा.कोविड-19 महामारी से संक्रमण के जोखिम को काबू में रखने के आयोजकों के प्रयास के तहत राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के दौरान लोगों की मौजूदगी को सीमित करने का फैसला किया गया है. उद्घाटन समारोह के मार्चपास्ट में भारतीय दल 21वें नंबर उतरेगा. उद्घाटन समारोह में 28 सदस्यीय भारतीय दल उतरेगा जिसमें 22 खिलाड़ी और 6 अधिकारी शामिल होंगे. यह समारोह भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 4 बजे शुरू होगा.