TOP 10 Sports News: बांग्लादेश ने पहली बार न्यूजीलैंड से जीता टी20, इंग्लैंड ने बदला उपकप्तान

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2021) से पहले बांग्लादेश एक के बाद एक दिग्गज टीमों को पटखनी दे रहा है. पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया को 62 रन पर ऑल आउट करने के बाद बुधवार को बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड (BAN vs NZ 1st T20) को पहले टी20 में सिर्फ 60 रन पर समेट दिया. इसके बाद जीत 15 ओवर में ही 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. टी20 में बांग्लादेश ने पहली बार न्यूजीलैंड को हराया है. भारत-इंग्लैंड के बीच गुरुवार से ओवल में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट से पहले ऑलराउंडर मोईन अली को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. वो इस मुकाबले में टीम के उप-कप्तान होंगे.

मोईन अली को भारत के खिलाफ गुरुवार से ओवल में शुरू हो रहे चौथे टेस्ट के लिए टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. आमतौर पर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स जो रूट के डिप्टी के तौर पर काम करते हैं. लेकिन वो फिलहाल मानसिक स्वास्थ्य्य का हवाला देकर ब्रेक पर हैं. स्टोक्स की जगह इस सीरीज में जोस बटलर यह जिम्मा संभाल रहे थे.

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 (CPL 2021) में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी खेल रहे हैं. बुधवार को इस टूर्नामेंट में सांसें थामने वाला मैच हुआ. सीपीएल 2021 के 11वें मुकाबले में गयाना अमेजन वॉरियर्स और ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors ) का मुकाबला टाई हुआ और उसके बाद विजेता का फैसला सुपर ओवर (TKR Vs GAW, Super Over) से हुआ. सुपर ओवर में गयाना वॉरियर्स ने बाजी मारी.

टीम इंडिया किन खिलाड़ियों के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में खेलने उतरेगी इसका ऐलान अगले एक हफ्ते में हो सकता है. खबरों के मुताबिक 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान ओवल टेस्ट के बाद हो सकता है.

भारत के हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) चाहते हैं कि उनकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से ओवल पर शुरू हो रहे चौथे टेस्ट (India vs England, 4th Test) से पहले लीड्स में मिली शर्मनाक हार के बारे में सोचने की बजाय लॉडर्स की जीत से प्रेरणा ले . शास्त्री ने माना कि तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन 78 रन पर आउट होना निर्णायक साबित हुआ लेकिन उन्होंने कहा कि सीरीज अभी भी खुली है .

दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने एक सेट गंवाया, लेकिन इसके बावजूद डेनमार्क के क्वालिफायर होल्गर विटस नोड्सकोव रुने को हराकर यूएस ओपन (US Open 2021) के दूसरे राउंड में जगह बनाने में सफल रहे. शीर्ष वरीय जोकोविच ने चार सेट चले मुकाबले में 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 से जीत दर्ज की. जोकोविच खिताब जीतने से 6 कदम दूर हैं. यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे.

तालिबान के राज में (Taliban in Afghanistan) क्रिकेट पर रोक नहीं लगेगी. कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है. अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद तालिबान ने देश की क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर में होने वाले टेस्ट मैच खेलन की मंजूरी दे दी है.

टीम इंडिया (Team India) ने चौथे टेस्ट के एक दिन पहले टीम में बड़ा बदलाव किया है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) को टीम में शामिल कर लिया गया है. अब तक वे बतौर रिजर्व खिलाड़ी टीम के साथ थे. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उन्हें चौथे टेस्ट में मौका मिल सकता है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टेस्ट रैंकिंग में बड़ा मुकाम हासिल किया है. वे पहली बार टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में टॉप-5 में पहुंचे हैं. उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को पीछे छोड़ दिया है. रोहित एक स्थान के फायदे के साथ 5वें स्थान पर हैं. वहीं कोहली एक पायदान नीचे आकर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं.

आईसीसी की ताजा रैंकिंग से इंग्लिश कप्तान जो रूट टॉप पर पहुंच गए हैं. वे 6 साल बाद टॉप पर पहुंचे हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन को पीछे छोड़ा. रूट भारत के खिलाफ चल रही पांच मैचों की सीरीज के पहले तीन मैच में 3 शतक के साथ 507 रन बना चुके हैं.