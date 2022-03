Top 10 Sports News: हरभजन सिंह जाएंगे राज्यसभा, न्यूजीलैंड की हार से भारत को हुआ फायदा

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) अपनी दूसरी पारी की शुरुआत राजनीति की पिच से करने जा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद से ही भज्जी के राजनीति में जाने की चर्चा जोरों पर थी. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने हरभजन सिंह को पंजाब से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामित कर बुधवार को इसपर मुहर लगा दी. महिला वर्ल्ड कप (Women’s World cup 2022) में मेजबान न्यूजीलैंड को दक्षिण अफ्रीका (New Zealand Women vs South Africa Women) ने एक रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया. हैमिल्टन में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्ले्बाजी करते हुए 47.5 ओवर में 228 रन बनाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने इस लक्ष्य को 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

विराट कोहली (Virat Kohli) कब 71वां इंटरनेशनल शतक लगाएंगे? यह सवाल सिर्फ उनके फैंस के मन में ही नहीं है, बल्कि दिग्गज खिलाड़ी भी इसका इंतजार कर रहे हैं. लेकिन हर मैच के साथ इंतजार और लंबा हो जा रहा है. कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाए अब 28 महीने हो चुके हैं. श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई 2 टेस्ट की सीरीज में भी शतक तो दूर वो अर्धशतक तक नहीं लगा पाए. इस खराब प्रदर्शन के बाद बीते 5 साल में पहली बार उनका टेस्ट औसत 50 से नीचे आ गया. कोहली जिस तरह बड़ी पारी खेलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को पसंद नहीं आ रहा. उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कोहली को एकेडमी में वापस लौटना चाहिए और बल्लेबाजी के बेसिक्स पर फिर से काम करना चाहिए.

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज (Pakistan vs Australia ODI Series) और इकलौते टी20 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. वनडे के लिए पाकिस्तान ने 20 और इकलौते टी20 के लिए 17 सदस्यीय टीम (Pakistan Squad for ODI And T20 Series) चुनी है. टीम में दो नए चेहरों विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस (Mohammad Haris) और ऑलराउंडर आसिफ अफरीदी (Asif Afridi) को जगह दी गई है. इन दोनों खिलाड़ियों को टी20 और वनडे दोनों टीम में जगह मिली है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पू्र्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. क्रिकेट मैदान पर काफी समय से वह खराब दौर से गुजर रहे हैं. हालांकि रन मशीन कोहली ने इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेलीं. लेकिन वह उस तरह का प्रदर्शन करने में नाकाम रहे जिसके लिए वह जाने जाते हैं. हाल में घरेलू क्रिकेट सीरीज के दौरान श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ उनकी खराब फॉर्म का सिलसिला फिर देखने को मिला. वह दो टेस्ट मैचों की तीन पारियों में महज 81 रन बना पाए. इसके अलावा आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो विराट कोहली ने सबसे ज्यादा संघर्ष स्पिनर्स के खिलाफ किया. इस दौरान स्पिन गेंदबाजों ने उन्हें कई बार आउट किया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) के प्रमुख रमीज राजा पीएसएल के अगले सत्र में बदलाव लाने के इच्छुक हैं. उनके मुताबिक, पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) की अवधारणा में बदलाव का समय है. इस दौरान पीसीबी प्रमुख ने कहा कि मौजूदा समय में ड्राफ्ट सिस्टम को हटाकर लीग में नीलामी शुरू करने का समय है. उनका मानना था कि इससे पीएसएल आईपीएल के बराबर आ सकता है. लीग में की शुरुआत से ही ड्राफ्ट सिस्टम लागू है.

आर अश्विन ने हाल में श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ संपन्न हुई टेस्ट सीरीज के दौरान मोहाली में महान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा था. अश्विन ने खुलासा किया कि कपिल देव के विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद पूर्व कप्तान की तरफ से बधाई के रूप में एक पत्र और गुलदस्ता मिला था. इस पत्र की तस्वीर अश्विन ने सोशल मीडिया पर शेयर की. भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने इस पत्र में आर अश्विन की प्रशंसा करते हुए लिखा, बधाई हो! वाकई खुशी है कि आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है. आपने भारत को गौरवान्वित किया है! आपको और परिवार में सभी को शुभकामनाएं.

आईपीएल 2022 (IPL) में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) अपने 15 साल पुराने सपने को साकार करना चाहेगी. पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2022 नीलामी के जरिए फिर से नई टीम तैयार की है. इस टीम की कमान मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) संभालेंगे जो टीम इंडिया के भी बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज हैं. अनुभवी शिखर धवन की जगह PBKS फ्रेंचाइजी ने मयंक पर दांव लगाया है. आईपीएल 2014 के बाद पहली बार पंजाब की टीम कागजों पर भी बेहद मजबूत दिख रही है. इस टीम मयंक-धवन के अलावा जॉनी बेयरस्टो, कगिसो रबाडा, लियाम लिविंगस्टोन और शाहरुख खान जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन (IPL-2022) का आगाज 26 मार्च से होगा. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) सीजन का पहला मुकाबला खेलेगी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) से होगी. चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की दूसरी सबसे सफल टीम है जिसने चार बार खिताब पर कब्जा किया है. मुंबई इंडियंस के नाम 5 खिताब है.

विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता भारतीय स्टार लक्ष्य सेन (Lakshya Sen) ने विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन को सीधे गेम में हराकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप (All England Badminton Championship) के पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. इस साल जनवरी में इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाले और पिछले सप्ताह जर्मन ओपन के उप विजेता अल्मोड़ा के 20 वर्षीय सेन ने तीसरी वरीयता प्राप्त एंटोनसेन पर 21-16, 21-18 से जीत दर्ज की. एंटोनसेन विश्व चैंपियनशिप में दो बार के पदक विजेता हैं. सेन और एंटोनसेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आमने सामने थे.

पुलिस ने गुरुग्राम में पूर्व रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा, पूर्व फॉर्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर और अन्य 11 के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज किया है. यह एफआईआर (FIR) दिल्ली की एक महिला की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने इन दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.

भारत की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स स्टार आशा रोका (Asha Roka) इस साल अपना अभियान शुरू करने को तैयार हैं. भारतीय खिलाड़ी वन चैंपियनशिप (One Championship) में 26 मार्च को 2022 का पहला मुकाबला खेलेंगी. उनकी बाउट एलिसे एंडरसन (Alyse Anderson) से होनी है. 27 साल की एलिसे अमेरिकन एमएमए स्टार हैं, जिन्होंने पिछले सीजन में ही वन चैंपियनशिप में एंट्री की है. आशा रोका ने 2019 में इस चैंपियनशिप में डेब्यू किया था.