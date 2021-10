Top 10 Sports News: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार जीत, वेस्टइंडीज की लगातार दूसरी हार

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्‍ड कप के 19वें मैच पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) को पांच विकेट से शिकस्त दी. न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 135 रनों का लक्ष्य रखा. पाक टीम ने इस लक्ष्य को 18.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. टी20 वर्ल्ड कप में यह पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत है. इससे पहले पाकिस्तान ने दुबई में भारत को 10 विकेट से मात दी थी. वहीं एडेन मार्करम के ताबड़तोड़ पचासे और रासी वैन डर डुसेन व रीजा हेंड्रिक्स की शानदार पारियों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज (South Africa vs West Indies) को 8 विकेट से हराया.