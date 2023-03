VIDEO: ODI के नंबर-1 गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर को किया बोल्ड, बिखर गया पूरा स्टंप

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो गया है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 17 मार्च को मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई है. टीम को पहला झटका सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड (Travis Head) के रूप में लगा है. हेड को मौजूदा समय में वनडे के नंबर एक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

सिराज ने हेड को किया बोल्ड:

हमेशा पॉवरप्ले में भारतीय टीम को सफलता दिलाने वाले सिराज इस बार भी विकेट दिलाने से नहीं चूके. कप्तान हार्दिक पंड्या ने पारी का दूसरा ओवर सिराज के हाथ में थमाया. इस ओवर की आखिरी गेंद पर हेड ने कवर में शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें पूरी तरह से चूक गए. नतीजा यह रहा कि गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे स्टंप से जा टकराई. इस प्रकार भारतीय को हेड के रूप में अपनी पहली सफलता हाथ लगी.

