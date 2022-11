AUS vs ENG: ट्रेविस हेड ने तूफानी शतक ठोकने के बाद क्यों गोद में झुलाया बल्ला? जानें वजह

नई दिल्ली. टी20 का वर्ल्ड चैम्पियन बने अभी इंग्लैंड को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है. लेकिन, ऑस्ट्रेलिया में उसका बुरा हाल हुआ है. मेजबान देश ने 3 वनडे की सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली और अब तीसरे वनडे में कमाल का प्रदर्शन किया है. ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 269 रन की पार्टनरशिप हुई. वॉर्नर और हेड दोनों ने ही शतक जड़े. ट्रेविस ने तो महज 91 गेंद में अपना शतक पूरा किया. यह उनकी वनडे में तीसरी सेंचुरी है. इस शतक से ज्यादा चर्चा उनके सेलिब्रेशन की हो रही है. इसकी वजह भी खास है.

ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न वनडे में जैसे ही अपना सैकड़ा पूरा किया, वो अपने बैट को किसी छोटे बच्चे की तरह गोद में झुलाने लगे. हेड दो महीने पहले ही एक बेटी के पिता बने हैं. उन्होंने अपनी यह सेंचुरी बेटी को समर्पित की. हेड 130 गेंद में 152 रन की पारी खेलकर आउट हुए. उन्होंने 16 चौके और 4 छक्के उड़ाए. हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में हुए पहले वनडे में भी अर्धशतक जड़ा था. उन्होंने 57 गेंद में 69 रन की पारी खेली थी. उस मैच में हेड और वॉर्नर के बीच पहले विकेट के लिए 147 रन की साझेदारी हुई थी.

Travis Head gets caught … in the crowd!

And it’s got the tick of approval from Mark Waugh too #AUSvENG @juniorwaugh349 pic.twitter.com/nRHhUbG1VT

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 22, 2022