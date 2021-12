अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन, सामने थे ट्रेंट बोल्ट... खुद ही देख लीजिए फिर क्या हुआ- Video

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के पेसर ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में एक ही अर्धशतक जमाया है लेकिन गुरुवार को उन्होंने जो किया, वह सचमुच हैरान करने वाला है. बोल्ट ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर सुपर स्मैश (Super Smash) टूर्नामेंट में अपनी टीम को जीत दिलाई. खास बात है कि अंतिम गेंद पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स टीम को 6 रन की ही जरूरत थी. सामने ट्रेंट बोल्ट थे, ऐसे में उम्मीद कम हो सकती है लेकिन उन्होंने शानदार छक्का लगा दिया.

सबसे दिलचस्प है कि अंतिम ओवर में ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स टीम के 3 विकेट गिरे थे लेकिन बोल्ट ने कैंटरबरी के जीत के सपने को तोड़ दिया. कैंटरबरी टीम 17.2 ओवर में 107 रन पर ऑलआउट हो गई. ऐसे में नॉर्दर्न टीम मजबूत नजर आ रही थी लेकिन उसे लक्ष्य हासिल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

नॉर्दर्न टीम एक वक्त 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रही थी लेकिन 6 गेंदों पर ही उसने अपने अगले 4 विकेट गंवा दिए. एड नटल के पारी के अंतिम ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरे. उन्होंने अनुराग वर्मा और फिर ईश सोढ़ी (2) को शिकार बनाया. ओवर की चौथी गेंद पर जो वॉकर (0) भी पैवेलियन लौट गए.

Northern Knights need 6 from the final ball and Trent Boult smashed a six in Super Smash T20.pic.twitter.com/n2IXaP4lOi

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 23, 2021