कायरन पोलार्ड बतौर तेज गेंदबाज हुए फेल! स्पिनर बने, Video देखकर नहीं होगा विश्वास

त्रिनिदाद. कायरन पोलार्ड (Kieron Pollard) दुनिया के आक्रामक बल्लेबाजों में से एक हैं. वे मध्यम गति के तेज गेंदबाज भी है. वे दुनियाभर की टी20 लीग के अलावा टी10 लीग में भी खेलते हैं. अभी त्रिनिदाद टी10 ब्लास्ट (Trinidad T10 Blast) के मुकाबले वेस्टइंडीज में खेले जा रहे हैं. पोलार्ड इसमें उतरे हैं. एक मुकाबले के दौरान वे ऑफ स्पिन के अंदाज में गेंदबाजी करते दिखे. इतना ही नहीं उन्हें विकेट भी मिला. मालूम हो कि आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड को रीटेन किया है. टी20 लीग के मुकाबले 26 मार्च से शुरू होने हैं. मुंबई (Mumbai Indians) ने सबसे अधिक 5 बार आईपीएल का खिताब भी जीता है.

कायरन पोलार्ड ने स्कार्लेट स्कॉचर्स की ओर से खेलते हुए सोआ किंग के खिलाफ (Scoa King vs Scarlet Ibis Scorchers) एक ओवर गेंदबाजी की और एक विकेट भी लिया. मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. मैच में सोआ किंग ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 150 रन बनाए. सुनील नरेन ने 13 गेंद पर 33 रन बनाए. इसके अलावा जेसन मोहम्मद 21 गेंद पर 55 रन बनाकर नाबाद रहे. जवाब में बारिश के कारण खेल रोके जाने तक स्कार्लेट की टीम 8 ओवर में 3 विकेट पर 80 रन ही बना सकी थी. पोलार्ड 6 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हुए. डकवर्थ लुईस नियम के तहत सोआ किंग को 42 रनों से जीत मिली.

