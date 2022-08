VIDEO: रोहित का साथी बल्लेबाज ही नहीं, फील्डर भी कमाल का है; हवा में उड़कर एक हाथ से लपका कैच

नई दिल्ली. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टी20 की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच साउथैम्पटन में खेला गया. इस मुकाबले को मेहमान टीम ने 90 रन से जीता और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के युवा खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स पहले टी20 जैसा धमाल तो नहीं मचा पाया, लेकिन फील्डिंग के दौरान एक कमाल का कैच लपका. जिसने भी इस कैच को देखा, वो दंग रह गया. स्टब्स ने चार कदम पीछे छलांग लगाकर कैच लपका. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है. स्टब्स ने इस सीरीज के पहले मैच में 257 के स्ट्राइक रेट से 72 रन ठोके थे. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी पहली पारी थी. स्टब्स इस साल आईपीएल में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले थे.

स्टब्स ने यह कमाल का कैच इंग्लैंड की पारी के 10वें ओवर में लपका. यह ओवर ऑफ स्पिनर एडन मार्करम ने फेंका था. उनके इस ओवर की आखिरी गेंद को मोईन अली ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद में अतिरिक्त उछाल होने के कारण बल्ले का किनारा लगा और गेंद मिड ऑफ की तरफ हवा में गई. इसके बाद जो हुआ, उसे एकबारगी यकीन करना किसी के लिए मुश्किल है. कवर्स में फील्डिंग कर रहे स्टब्स अपनी बाईं और पीछे की तरफ कुछ कदम दौड़े और गेंद जब तक जमीन पर गिरती, उससे पहले ही हवा में छलांग लगाते हुए उसे एक हाथ से लपक लिया.

One of the best catches you'll ever see

