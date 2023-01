हाय राम यह क्या हो गया! एंकर जैनब अब्बास से बुरी तरह भिड़ा खिलाड़ी, बड़ी दुर्घटना टली, VIDEO

नई दिल्ली. क्रिकेट के मैदान में कभी कभी कुछ ऐसे पल घट जाते हैं जिसे देख यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है और न चाहते हुए भी फैंस के मुख से हंसी निकल पड़ती है. कुछ ऐसा ही वाक्या एसए20 लीग में देखने को मिला है. यहां बीते बुधवार को एक मुकाबला मुंबई केप टाउन और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच सेंचुरियन में खेला गया. इस मुकाबले में एंकरिंग कर रही पाकिस्तानी महिला एंकर जैनब अब्बास के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वह मुंह के बल जमीन पर गिर गईं. सुखद भरी खबर यह रही कि वह बाल बाल गंभीर चोटिल होने से बच गईं.

दरअसल, यह वाकया सनराइजर्स ईस्टर्न केप की बल्लेबाजी के 13वें ओवर में घटा. विपक्षी टीम के लिए सैम कुरेन गेंदबाजी कर रहे थे. कुरेन के इस ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को जानेसन ने एक करारा शॉट जड़ा. इस बीच सीमारेखा के पास तैनात दो फील्डरों ने गेंद को रोकने के लिए लंबी दौड़ लगाई और डाइव लगाया. इस बीच सीमा रेखा के बाहर इंटरव्यू कर रहीं जैनब अब्बास से एक खिलाड़ी के टकरा जाने से वह मुंह के बल गिर गईं.

I’ve survived, but now I know how it feels! 😂 get that ice pack out .. https://t.co/k5ULfsOPdd

— zainab abbas (@ZAbbasOfficial) January 18, 2023