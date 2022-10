T20 World Cup: नंबर-10 के बल्लेबाज ने जड़ा 109 मीटर लंबा छक्का, फिर दिखाए बाइसेप्स; देखें VIDEO

नई दिल्ली. श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मुकाबले में नामीबिया से हार झेलनी पड़ी थी. लेकिन, यूएई के खिलाफ दूसरे मैच में श्रीलंका ने 79 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. श्रीलंका ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए थे. इसके जवाब में यूएई की टीम 17.1 ओवर में 79 रन पर ऑल आउट हो गई. श्रीलंका की तरफ से दुश्मंता चमीरा ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने मैच में 15 रन देकर 3 विकेट झटके. हालांकि, चमीरा को एक झटका भी लगा. उनकी एक गेंद पर यूएई के नंबर-10 के बल्लेबाज जुनैद सिद्दीकी ने 109 मीटर लंबा छक्का जड़ा. गेंद स्टेडियम की छत पर पहुंच गई. बल्लेबाज ने इस छक्के का जश्न भी अनूठे अंदाज में मनाया. उन्होंने इतना लंबा छक्का मारने के बाद अपने बाइसेप्स भी दिखाए. इसका वीडिय़ो वायरल हो रहा है.

जुनैदी सिद्दीकी ने यह छक्का यूएई की पारी के 17वें ओवर में लगाया था. यह ओवर दुश्मंता चमीरा ने फेंका था. उनके इस ओवर की दूसरी गेंद लेंथ बॉल थी और मिडिल और लेग स्टम्प की लाइन पर थी. इस पर जुनैद ने जोरदार शॉट लगाया और गेंद मिडविकेट बाउंड्री की तऱफ गई. शॉट इतना दमदार था कि गेंद सीधा स्टेडियम के छत पर पहुंच गई. इस छक्के की दूरी पूरे 109 मीटर थी. इस छक्के के बाद जुनैद ने डग आउट की तरफ देखा और साथी खिलाड़ियों को अपने बाइसेप्स दिखाए.

