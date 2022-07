टीम इंडिया में बेंच पर बैठे रहने वाले खिलाड़ी का इंग्लैंड में धमाल, पाकिस्तानी गेंदबाज की जगह लेते ही दिखाया जलवा

नई दिल्ली. हाल के सालों में टीम इंडिया का पेस अटैक पहले से काफी मजबूत हो गया है. टीम के पास आधा दर्जन से अधिक ऐसे तेज गेंदबाज हैं, जो प्लेइंग-XI में चुने जाने की काबिलियत रखते हैं. इसी वजह से कई बार अच्छे तेज गेंदबाजों को भी लंबे वक्त तक बेंच पर ही बैठे रहना पड़ जाता है. ऐसे ही एक गेंदबाज उमेश यादव. जो ज्यादातर मौकों पर मैदान की जगह बेंच पर ही बैठे दिखते हैं. उमेश को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में हुए रीशेड्यूल टेस्ट में भी खेलने का मौका नहीं मिला. वो वनडे सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भी शामिल नहीं है. हालांकि, इस गेंदबाज को इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने का मौका जरूर मिल गया.

मिडिलसेक्स काउंटी ने उमेश के साथ करार किया है. वो पाकिस्तानी पेसर शाहीन अफरीदी के स्थान पर टीम से जुड़े हैं और अपने पहले ही काउंटी मैच में उमेश ने कमाल की गेंदबाजी की.

उमेश यादव ने वूस्टरशायर के खिलाफ मैच में तूफानी गेंदबाजी की. उनकी स्विंग गेंदों का वूस्टरशायर के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं दिया. ऐसी ही एक इनस्विंग गेंद पर उमेश ने टेलर कॉरनैल को क्लीन बोल्ड कर दिया. उमेश की इस तेज रफ्तार गेंद को टेलर ने डिफेंड करने की कोशिश की. लेकिन गेंद बैट और पैड के बीच में से निकलकर बल्लेबाज का ऑफ स्टम्प ले उड़ी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Dream debut for Umesh Yadav with stumps flying in county. pic.twitter.com/cmSsLmODOu

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 11, 2022