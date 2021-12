अंपायर ने पैरों को हवा में उठाकर अनोखे अंदाज में दिया वाइड का सिग्नल, वायरल हो गया VIDEO

नई दिल्ली. अंपायरिंग वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि ऑन-फील्ड अंपायरों को कुछ महत्वपूर्ण कॉल सेकंडों में लेने की आवश्यकता होती है. एलबीडब्ल्यू (LBW) के लिए फैसले और विकेट के पीछे पकड़े गए खिलाड़ियों के निर्णयों को पूर्ण सटीकता के साथ दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक गलत कॉल पूरे खेल को प्रभावित कर सकता है. यह नहीं भूलना चाहिए कि अंपायरों को फील्डिंग पक्ष की अपील द्वारा बनाए गए दबाव से निपटने की भी जरूरत है. दिलचस्प बात यह है कि अंपायर (Umpire) आमतौर पर तब सुर्खियों में आते हैं, जब वे निर्णय लेते समय गलती करते हैं, न कि तब जब मैदान पर उनका दिन अच्छा हो. इससे पता चलता है कि अंपायरिंग का काम कितना मुश्किल होता है.

अंपायर शरीर के कुछ संकेतों के साथ अपना फैसला सुनाते हैं. जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाने का मतलब है कि बल्लेबाजी करने वाली टीम की संख्या में छह रन जुड़ गए हैं. यदि एक उंगली उठाई गई है, तो बल्लेबाज को आउट करार दिया गया है.

हालांकि ये क्रियाएं बहुत सरल हैं, लेकिन कुछ अंपायरों के पास अपने निर्णयों को व्यक्त करने के अलग-अलग तरीके हैं. कौन भूल सकता है कि पूर्व अंपायर बिली बोडेन कैसे अपने कॉल्स लेते थे? इस बीच, सोशल मीडिया पर अंपायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफी ज्यादा मजेदार है. इस वीडियो में एक अंपायर को कभी न देखे गए तरीके से अपने फैसले लेते देखा जा सकता है.

महाराष्ट्र के टी20 टूर्नामेंट से अंपायर को मिली लाइमलाइट

वायरल क्लिप महाराष्ट्र के स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट पुरंदर प्रीमियर लीग से है, जहां अंपायरिंग की एक अनोखी शैली देखी गई, जिसने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया है. जबकि अंपायर आमतौर पर वाइड सिग्नल देने के लिए अपने हाथ बगल में फैलाते हैं, लेकिन पुरंदर प्रीमियर लीग में इस अंपायर ने अपने पैरों का इस्तेमाल इस सिग्नल को देने के लिए किया था.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंपायर कैसे अपने पैरों को विभाजित करने से पहले कैमरे के पास कैसे जाता है और अपना निर्णय लेने के लिए एक उत्कृष्ट हैंडस्टैंड करता है. सोशल मीडिया पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो देखा वह क्या सच था. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

