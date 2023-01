IND vs SL: उमरान मलिक ने शोएब अख्तर के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ाया एक और कदम, गेंद की गति देख रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ (India vs Sri Lanka) टी20 सीरीज की तरह वनडे सीरीज की शुरुआत की. टीम इंडिया हर तरह से मेहमान टीम पर हावी दिखाई दी है, फिर चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमानों के सामने 374 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया. उसके बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी ने गेंदबाजी कहर बरसाया. भारतीय टीम के रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने एक बार फिर मेहमानों को गोली की रफ्तार से परेशान किया.

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में उमरान सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए थे. उन्होंने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की 153 किमी/घंटा की डिलीवरी को पीछे छोड़ दिया था. रफ्तार के सौदागर ने टी20 मुकाबले में 155 किमी/घंटा की गति से गेंद फेंकी थी. वहीं, अब युवा गेंदबाज ने पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर के रिकॉर्ड की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है. उमरान मलिक ने एक हफ्ते बाद अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 156 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज डिलीवरी का रिकॉर्ड शोएब अख्तर के नाम है जिन्होंने 161 किमी/घंटा से गेंद फेंकी थी.

How good is Umran Malik !! Fast & furious… Great addition to Indian white ball team. A genuine wicket taker in middle overs. #INDvsSL #INDvSL #UmranMalik pic.twitter.com/vNusdzZe8o

— Vinod Kumar (@vikram_kn1) January 10, 2023