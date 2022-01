U19 World Cup मैच के दौरान भूकंप के तेज झटके, 20 सेकेंड तक कांपी धरती, फिर भी चलता रहा खेल, देखें Video

नई दिल्ली. बारिश, तूफान की वजह से तो आपने मैच में बाधा पड़ते या उसका मजा किरकिरा होते देखा और सुना होगा. लेकिन लाइव मैच के दौरान भूकंप आ जाए, ऐसा शायद ही कभी सुना होगा. वेस्टइंडीज में चल रहे अंडर-19 विश्व कप (Under 19 World Cup) के एक मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ. यह मुकाबला जिम्बाब्वे और आयरलैंड (ireland vs zimbabwe) के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा था. इसी मैच के दौरान अचानक भूकंप से धरती कांपने लगी. यहां तक कि स्टेडियम में लगे कैमरे भी बुरी तरह हिलने लगे. लेकिन खेल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. अब इस घटना की वीडियो वायरल हो रहा है.

अंडर-19 विश्व कप में शनिवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच प्लेट लीग में 9वें स्थान के लिए मुकाबला खेला गया. इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और इसी दौरान भूकंप का झटका महसूस हुआ. यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के छठे ओवर में घटी. यह ओवर आयरलैंड के स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रे फेंक रहे थे. उनके ओवर की पांचवीं गेंद पर अचानक भूकंप के झटकों से धरती कांपने लगी.

मैच के लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए मैदान पर सामने की तरफ लगाया गया कैमरा भी हिलने लगा और इसमें यह घटना उसमें रिकॉर्ड हो गई. हालांकि, खिलाड़ियों को इस बात का एहसास नहीं हुआ और भूकंप के झटकों के बीच मैच चलता रहा. जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रायन बैनेट ने पांचवीं गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला और अगली गेंद पर चौका जड़ दिया.

Earthquake at Queen’s Park Oval during U19 World Cup match between @cricketireland and @ZimCricketv! Ground shook for approximately 20 seconds during sixth over of play. @CricketBadge and @NikUttam just roll with it like a duck to water! pic.twitter.com/kiWCzhewro

— Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) January 29, 2022