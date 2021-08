उनमुक्त चंद ने 28 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट से लिया संन्यास, जिताया था अंडर 19 वर्ल्ड कप

नई दिल्ली. दाएं हाथ के बल्लेबाज और पूर्व अंडर 19 कप्तान उनमुक्त चंद (Unmukt Chand Retires from India Cricket) ने भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. उनमुक्त चंद ने साल 2012 में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था. कप्तान उनमुक्त चंद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में शतक ठोक भारत को अंडर 19 चैंपियन बनाया था. हालांकि घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनका प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा और वो क्रिकेट के मैदान से बाहर ही दिखाई देने लगे. अब उन्मुक्त चंद ने भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और वो विदेशी लीग में खेलते दिखेंगे. बता दें उनमुक्त चंद की उम्र महज 28 साल है और उनके अमेरिकी क्रिकेट लीग में खेलने की खबरें हैं.

उनमुक्त चंद ने शुक्रवार को ट्वीट कर फैंस को जानकारी दी कि अब उनके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है. उनमुक्त चंद ने अपनी यादों का वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनके क्रिकेट करियर के स्वर्णिम दिनों की फोटो लगी हुई हैं. उनमुक्त चंद एक वक्त पर भारतीय क्रिकेट के भविष्य माने जा रहे थे लेकिन ये टैलेंटेड बल्लेबाज तेजी से अर्श से फर्श पर आया और अब महज 28 की उम्र में ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

T3- On to the next innings of my life #JaiHind🇮🇳 pic.twitter.com/w84kWeCqhM

— Unmukt Chand (@UnmuktChand9) August 13, 2021