उनमुक्त चंद ने छक्के-चौकों से ही ठोका 'शतक', फैंस ने बताया अमेरिका का रोहित शर्मा

नई दिल्ली. अमेरिका में प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे दाएं हाथ के बल्लेबाज उनमुक्त चंद ने एक बार फिर अपने बल्ले का दम दिखाया है. उनमुक्त चंद (Unmukt Chand Century) ने माइनर क्रिकेट लीग में (Minor Cricket League) सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए महज 69 गेंदों में 132 रन बना डाले. उनमुक्त चंद की इस पारी के दम पर सिलिकॉन वैली ने ऑस्टिन एथलेटिक्स को 6 विकेट से हरा दिया. ऑस्टिन एथलेटिक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 184 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था लेकिन अकेले उनमुक्त चंद ने सिलिकॉन वैली को जीत दिला दी.

उनमुक् चंद ने 69 गेंदों में नाबाद 131 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 191 से ज्यादा का रहा और अपनी पारी में इस टैलेंटेड बल्लेबाज ने 15 चौके और 7 छक्के लगाए. मतलब उनमुक्त ने छक्के-चौकों से ही 102 रन बना डाले. बता दें उनमुक्त चंद की टीम के दूसरे बल्लेबाज रन बनाने में जूझ रहे थे. कोई दूसरा बल्लेबाज 20 रन तक नहीं पहुंच पाया लेकिन उनमुक्त ने ताबड़तोड़ शतक ठोक टीम को जीत दिला दी. उनमुक्त चंद ने महज 52 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इस बल्लेबाज ने छक्का जड़ अपनी सेंचुरी पूरी की और अंत में अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया.

