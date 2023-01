PAK vs NZ: पाकिस्तान में जो काम पहले कोई गेंदबाज नहीं कर पाया, वो कर टीम का टिकट कटाया; अब हुआ डेब्यू

नई दिल्ली. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में 3 वनडे की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पहले ओवर की आखिरी गेंद पर नसीम शाह ने डेवॉन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया. इस मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से एक-एक खिलाड़ी को डेब्यू का मौका मिला. न्यूजीलैंड की तरफ से जहां हेनरी शिप्ले ने वनडे डेब्यू किया था तो वहीं, पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल डेब्यू का मौका लेग स्पिनर उसामा मीर को मिला.

उसामा मीर ने हाल ही में घरेलू वनडे टूर्नामेंट पाकिस्तान कप के 2022-23 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 11 मैच में 17.96 की औसत और 5.9 की इकोनॉमी रेट से सबसे अधिक 28 विकेट झटके थे. उन्होंने टूर्नामेंट में दो बार पांच और एक बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया था. टूर्नामेंट के इतिहास में आजतक किसी भी गेंदबाज ने इतने विकेट नहीं लिया था.

यानी पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में जो काम पहले किसी गेंदबाज ने नहीं किया था, वो उसामा ने कर दिखाया. इससे पहले, फजल-ए-अकबर ने 1998/99 में टिसॉट कप में 28 विकेट लिए थे. इसी प्रदर्शन का उसामा को इनाम मिला और उन्हें लेग स्पिनर शादाब खान के चोटिल होने की वजह से पाकिस्तान टीम में जगह मिल गई. उसामा घरेलू क्रिकेट सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेलते हैं.

Pakistan’s ODI player No.239 @iamusamamir gets his debut cap from @Saqlain_Mushtaq #TayyariKiwiHai | #PAKvNZ pic.twitter.com/MBLlsLbFZX

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 9, 2023