नई दिल्ली. लॉर्ड्स टेस्ट का विवाद बढ़ता ही जा रहा है. मैच के अंतिम दिन रविवार को जॉनी बेयरस्टो की स्टंपिंग को लेकर विवाद हो गया. अंत में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यह मैच 43 रन से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. यानी कंगारू टीम एक और एशेज सीरीज जीतने के करीब है. बेयरस्टो के आउट होने के बाद मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के कुछ सदस्यों ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अपशब्द कहे. उस्मान ख्वाजा ने मैच के बाद कहा कि हमें गालियां दी गई. इसके बाद अब एमसीसी ने इस मामले की जांच होने तक अपने 3 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया है. मालूम हो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का मालिकाना हक एमसीसी के ही पास है.

मैच के अंतिम दिन रविवार को उस समय विवाद पैदा हो गया, जब जॉनी बेयरस्टो शॉट खेलकर बिना क्रीज पर बैट रखे साथी खिलाड़ी से मिलने आगे आ गए. यह पारी का 52वां ओवर था. इस बीच विकेटकीपर एलेक्स केरी ने गेंद विकेट पर मार दी. अंत में अंपायर ने बेयरस्टो को आउट करार दिया. इसके बाद इसे खेल भावना के विपरीत माना गया. मैच के बाद इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने भी कहा कि हम इस तरह से मैच नहीं जीतना चाहते. इंग्लिश टीम के कोच ब्रेंडन मैक्कुलम भी इससे नाराज दिखे.

ख्वाजा और वॉर्नर भिड़े

मैच के पांचवें दिन पहले सेशन के बाद जब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पवेलियन लौट रहे थे, तभी एमसीसी के कुछ ने सदस्यों लॉन्ग रूम में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भला बुरा कहा. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा के साथ अधिकारियों की बहस भी चल रही है. 3 अधिकारियों को अब जांच तक लॉर्ड्स मैदान में आने की अनुमति नहीं होगी. उस्मान ख्वाजा ने कहा कि यह निराशाजनक था. लॉर्ड्स मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है और यहां हमें हमेशा सम्मान मिलता रहा है. खासकर लॉन्ग रूम में, लेकिन आज ऐसा नहीं था.

Fair to say a few of the members at Lords aren’t happy with the… laws of the game? 😂#TheAshes 2nd Test | Live, on Channel 9 & 9Now.#9WWOS #Cricket #Ashes #ENGvsAUS pic.twitter.com/jdkIBHrlLJ

— Wide World of Sports (@wwos) July 2, 2023