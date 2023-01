AUS vs SA Test: उस्मान ख्वाजा शतकों की हैट्रिक के बाद मैदान पर थिरके, वीवीएस लक्ष्मण के क्लब में मारी एंट्री

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सिडनी में तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है. इसमें एक बैटर की भूमिका अहम रही है. वो है उस्मान ख्वाजा. उन्होंने सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन के पहले सेशन में अपना शतक पूरा किया. इसके लिए उन्होंने 206 गेंद खेली. ख्वाजा ने सिर्फ शतक ही नहीं लगाया, बल्कि कई अहम पार्टनरशिप भी की. इसी का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता दिख रहा है.

अब जब उस्मान के बल्ले से शतक आया तो उसका जश्न मनाना भी लाजमी होता है. वो भी अगर पत्नी और बच्चों के सामने सेंचुरी जमाई हो तो तो खुशी तो दोगुनी हो ही जाती है. इसी वजह से शतक लगाने के बाद उस्मान मैदान पर ही थिरकने लगे. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. यह उस्मान के टेस्ट करियर का 13वां शतक है. उन्होंने सिडनी टेस्ट के पहले दिन अपने 4 हजार रन भी पूरे किए थे.

उस्मान ने सिडनी में लगाई शतकों की हैट्रिक

उस्मान का यह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगातार तीसरा टेस्ट शतक है. इससे पहले, उन्होंने पिछले साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दौरान हुए सिडनी टेस्ट की दोनों पारियों में शतक ठोके थे. उनसे पहले सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया है. इसमें से दो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज हैं. वॉली हेमंड और डग वॉल्टर्स ने भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगातार 3 टेस्ट शतक ठोके थे. वहीं, भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण भी अपने टेस्ट करियर में यह कारनामा कर चुके हैं. अब उस्मान सिडनी में ऐसा करने वाले चौथे बैटर बन गए हैं.

Three tons in a row in Sydney! 🕺

Usman Khawaja rules the SCG! #OhWhatAFeeling#AUSvSA | @Toyota_Aus pic.twitter.com/TOdzk8SrXh

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2023