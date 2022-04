हिमाचल के लड़के ने किया कमाल, पंजाब को जीत दिलाई तो बोले शिखर धवन- वो नेट्स में तो...

नई दिल्ली. ओपनर मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली टीम पंजाब किंग्स ने आईपीएल के 15वें सीजन (IPL 2022) के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रन से हरा दिया. चेन्नई को मौजूदा सीजन के शुरुआत में ही लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी, जो लीग के इतिहास में पहली बार है. इस मैच से पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल डेब्यू करने वाले युवा पेसर वैभव अरोड़ा ने काफी प्रभावित किया. उन्होंने 4 ओवर में केवल 21 रन देकर 2 विकेट झटके.

चेन्नई के कप्तान रवींद्र जडेजा ने रविवार को ब्रेबोर्न स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया लेकिन पंजाब ने लियाम लिविंगस्टोन के शानदार अर्धशतक की बदौलत 8 विकेट पर 180 रन बना दिए. इसके बाद चेन्नई टीम 18 ओवर में 126 रन पर ऑलआउट हो गई. चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा 57 रन ऑलराउंडर शिवम दुबे ने बनाए. पंजाब के स्पिनर राहुल चाहर ने 3 विकेट झटके जबकि मैन ऑफ द मैच लिविंगस्टोन और वैभव अरोड़ा ने 2-2 विकेट लिए.

पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने चेन्नई जैसी मजबूत टीम के खिलाफ प्लेइंग-XI में 2 बदलाव किए. युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा को हरप्रीत बरार की जगह मौका दिया जबकि राज बावा की जगह विकेटकीपर जीतेश शर्मा को शामिल किया. हिमाचल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले वैभव अरोड़ा ने अपने पहले ही आईपीएल मैच में कमाल दिखाया और रॉबिन उथप्पा का विकेट झटका. इसके बाद मोईन अली को बोल्ड किया.

Congratulations to Vaibhav Arora & Jitesh Sharma who are set to make their debuts for @PunjabKingsIPL .



24 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने अब तक 13 टी20 मैच खेले हैं. 23 की औसत से 14 विकेट लिए है जबकि इस दौरान इकोनॉमी रेट 6.82 का है. 16 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. वैभव अरोड़ा पिछले सीजन में केकेआर का हिस्सा थे, लेकिन वह कोई मैच नहीं खेल सके थे. यह गेंदबाज हैट्रिक ले चुका है.

Vaibhav Arora to Moeen Ali, out Bowled!! Chopped on! 128.5kph, short of a good length outside off, hint of away movement as well, Moeen Ali stays in his crease Moeen Ali b Vaibhav Arora 0 (2) pic.twitter.com/33WW3F0FwZ

— Live Cricket Master Updater (@MohsinM55415496) April 3, 2022