नई दिल्‍ली. आईसीसी वर्ल्‍ड कप 2023 का आयोजन भले ही इस वर्ष अक्‍टूबर-नवंबर माह में आयोजित होना है, लेकिन इसे लेकर हलचल अभी से शुरू हो गई है. वर्ल्‍डकप क्‍वालिफायर मुकाबलों को दौर, रविवार 18 जून से प्रारंभ होगा, जिसमें वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका सहित 10 टीमें हिस्‍सा लेंगी. फाइनल में पहुंचने वाली 2 टीमें वर्ल्‍ड कप 2023 के लिए क्‍वालिफाई करेंगे. क्रिकेट को लेकर भारत में दीवानगी से हर कोई वाकिफ है. चूंकि इस बार के वर्ल्‍ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है, इसलिए फैंस को टीम इंडिया से ज्‍यादा ही अपेक्षाएं होंगी. WTC फाइनल में भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर फैंस गुस्‍से में हैं, ऐसे में वर्ल्‍ड कप-2023 का अच्‍छा प्रदर्शन उनके जख्‍मों में मरहम का काम कर सकता है. 21वीं सदी में भारतीय टीम का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है. 2007 में वेस्‍टइंडीज में हुए वर्ल्‍ड कप को अपवाद के रूप में छोड़ दें तो टीम इंडिया हर बार कम से कम सेमीफाइनल में जरूर पहुंची है.

वर्ल्‍ड कप 2019 में सेमीफाइनल में पहुंचा था भारत

इंग्‍लैंड में हुए पिछले वर्ल्‍ड कप (2019) में भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, जहां न्‍यूजीलैंड से मिली हार के कारण उसे विजय अभियान पर अप्रत्‍याशित विराम लग गया था. टूर्नामेंट में 4 साल पहले 16 जून को ही चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान की टीम के बीच मुकाबला हुआ था, जिसे टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 89 रन (D/L method) से जीता था.

कुलदीप की करिश्‍माई बॉल ने जीता था दिल

मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के शतक (140 रन, 78 गेंद, 14 चौके और 3 छक्‍के) और ‘चाइनामैन’ बॉलर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) की बाबर आजम को फेंकी गई करिश्‍माई गेंद की याद फैंस के दिलोदिमाग में अब तक ताजा होगी. कुलदीप की इस गेंद को वर्ल्‍डकप-2023 की सर्वश्रेष्‍ठ गेंद माना जा सकता है जिसने पाकिस्‍तान के धाकड़ बैटर बाबर आजम (Babar Azam) की डिफेंस में सेंध लगाकर भारतीय जीत की राह आसान की थी. बाबर इस गेंद पर बस खड़े के खड़े ही रह गए थे और गेंद उनके विकेट को ले उड़ी थी. कुलदीप की यह गेंद अच्‍छी ऊंचाई से ऑफ स्‍टंप के बाहर टप्‍पा खाने के बाद इतनी तेजी से टर्न हुई थी कि बाबर भौचक्‍के गए थे.रि स्‍ट स्पिनर की यह बेहतरीन बॉल थी. बाबर ने ब्‍लॉक करने क लिए बल्‍ला आगे बढ़ाया लेकिन बल्‍ले और पैंड के गैप के बीच से यह गेंद उनका विकेट ले उड़ी.

Kuldeep Yadav’s sensational delivery to Babar Azam was adjudged to be yesterday’s @Nissan Play of the Day!#INDvPAK | #CWC19 | #TeamIndia pic.twitter.com/sJrUXE7wMB

— ICC (@ICC) June 17, 2019