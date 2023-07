नई दिल्‍ली. एशेज सीरीज (Ashes-2023) के लार्ड्स टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया की 43 रनों से जीत से कहीं अधिक मेजबान टीम के बैटर जॉनी बेयरस्‍टो के आउट होने से जुड़ा विवाद सुर्खियां बटोर रहा. चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया (Australia vs England) के बीच इस मैच के आखिरी दिन की इस घटना ने दोनों देशों के क्रिकेट रिश्‍तों में तल्‍खी ला दी है. रविवार को ऑस्‍ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्‍स कैरी (Alex Carey) ने जिस अंदाज में बेयरस्‍टो (Jonny Bairstow) को आउट किया, उसे लेकर क्रिकेट जगत की अलग-अलग राय है. जहां कुछ लोगों ने कैरी द्वारा बेयरस्‍टो को आउट करने के तरीके को जायज माना है जबकि कई अन्‍य इसे खेल की मूलभावना के खिलाफ मानते हुए ऑस्‍ट्रेलियाई टीम को कोस रहे हैं.

कई दिग्गजों का मानना है कि ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान पैट कमिंस इस मामले में खेलभावना दिखाकर इंग्‍लैंड के बैटर को क्रीज पर बुला सकते थे. बेयरस्‍टो के आउट होने के बाद इस मसले पर इंग्‍लैंड के स्‍टुअर्ट ब्रॉड की एलेक्‍स कैरी से नोकझोंक भी हुई थी.

वायरल हुए एक वीडियो में ब्रॉड को कैरी को यह कहते सुना जा सकता है कि आपको सिर्फ इसी बात के लिए याद रखा जाएगा. ब्रॉड ने कैरी ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पर भी गुस्सा निकाला था. उन्‍होंने बैटिंग के दौरान कमिंस से कहा था,’मैंने क्रिकेट में इससे खराब चीज कभी नहीं देखी.’

इंग्‍लैंड के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स ने भी मैच के बाद इस विवाद पर कमेंट करते हुए कहा कि वे कभी भी ऐसे तरीके से मैच जीतना नहीं चाहेंगे. वैसे, आज के प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट की बात करें तो विपक्षी बैटर को इस तरह से आउट करना आम है. यही नहीं, मौजूदा इंग्‍लैंड टीम के कोच और न्‍यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैक्‍कुलम (Brendon McCullum) भी इस तरह से विपक्षी बल्‍लेबाज को आउट कर चुके हैं.

#JohnyBairstow runout today in #Ashes23 2nd Test leaving crease without inform the umpires & players.@Bazmccullum coach also did the same vs 🇿🇼 in 2005. Blessing Mahwire, Complete his 50 but Chris Mpofu in hurry to congratulate him & leave the Crease.pic.twitter.com/IHfv7vaqSc

— Zohaib (Cricket King)🇵🇰 (@Zohaib1981) July 2, 2023