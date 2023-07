नई दिल्‍ली. तमिलनाडु प्रीमियर लीग (Tamil Nadu Premier League) में वैसे तो क्रिकेटप्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं लेकिन सोमवार को डिंडीगुल ड्रेगंस और नेल्‍लाई रॉयल किंग्‍स (Dindigul Dragons vs Nellai Royal Kings) का मैच एक कैच लेने को लेकर तीन फील्‍डर्स के बीच हुई मजेदार गफलत के लिए याद रखा जाएगा. इस मैच ने वर्ष 2008 के पाकिस्‍तान के सईद अजमल (Saeed Ajmal)और शोएब मलिक (Shoaib Malik) के उस ‘ऐतिहासिक कैच ड्रॉप’ की याद दिला दी जिसका वीडियो अब भी लोग देखकर हंसे बिना नहीं रह पाते. वेस्‍टइंडीज और पाकिस्‍तान के बीच खेले गए इस मैच के दौरान अजमल और मलिक, यह सोचते रह गए कि दूसरा प्‍लेयर कैच ले रहा है और इस बीच कैच इन दोनों के बीच गिर गया था.

टीएनपीएल के डिंडीगुल और नेल्‍लाई के बीच क्‍वालिफायर-2 मुकाबले के इस कैच ने पाकिस्‍तान के उस कैच ड्रॉप की याद दिला दी. डिंडीगुल की बैटिंग के दौरान पारी के 20वें ओवर में यह वाकया हुआ जब नेल्‍लाई के एम.पोइयामोझी (M Poiyamozhi) की गेंद पर सुबोध भाटी ने जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की लकिन गेंद ‘टॉप एज’ फाइन लेग एरिया में जा पहुंची. जहां फील्डिंग कर रहे लक्ष्‍य जैन के अलावा विकेटकीपर रितिक ईश्‍वरन और शॉर्ट थर्डमैन पर खड़े फील्‍डर भी दौड़ते हुए कैच के लिए पहुंच गए लेकिन इनमें से किसी ने भी कैच अटेम्‍पट नहीं किया और गेंद इन तीनों के बीच ही जा गिरी.कैच को लेकर हुई इस गफलत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग मजे लेकर इस वीडियो को देख रहे हैं.

July 11, 2023